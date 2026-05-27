Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πρώτη δήλωση που έκανε μετά το τέλος του πρωταθλήματος, και αναφορικά με το μέλλον του, θέλησε να βγάλει το βάρος της απόφασης από πάνω του: «Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα.

Εχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Εχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέο σενάριο

Αν και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη μία σεζόν, τα σενάρια από το εξωτερικό γύρω από τον πάγκο του Δικεφάλου δεν σταματούν, με διάφορα ονόματα προπονητών να συνδέονται με τους Ασπρόμαυρους ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Το πιο πρόσφατο όνομα που προέκυψε μέσω ξένου δημοσιεύματος και συγκεκριμένα από τη «Marca», είναι αυτό του Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος εργάζεται αυτή την περίοδο στην εθνική ομάδα της Σερβίας.

Πάντως, κάποια στιγμή αναμένεται και η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να μπει τέλος στη φημολογία και στα συνεχή δημοσιεύματα από το εξωτερικό, σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση να συνεχίσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου και την επόμενη σεζόν στον πάγκο του Δικεφάλου.

«Μετά την προσπέραση του Παναθηναϊκού στη βαθμολογία και την ολοκλήρωση της σεζόν μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό στη Super League, ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει δυναμικά στη μάχη του τίτλου, όπως είχε κάνει πριν από δύο χρόνια όταν άφησε πίσω του ΑΕΚ και Ολυμπιακό για να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας.

Για αυτόν τον λόγο, ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχει στρέψει την προσοχή του στον Βέλικο Παούνοβιτς, έναν προπονητή που θεωρείται ειδικός στο να παίρνει το μέγιστο από τα ρόστερ του.

Ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας αρέσει ιδιαίτερα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ» καταλήγει το δημοσίευμα.

Οι ανανεώσεις

Ράχμαν Μπάμπα, Τόμας Κεντζιόρα και Σουαλιό Μεϊτέ έπιασαν τους όρους για επέκταση του συμβολαίου τους για ένα χρόνο και θα παραμείνουν στην Τούμπα και την επόμενη σεζόν.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές είχαν υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2026, με αυτόματη επέκταση για ένα χρόνο βάσει αριθμού συμμετοχών την τελευταία σεζόν των συμβολαίων τους.

Και οι τρεις ήταν βασικοί και αναντικατάστατοι, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγει στην αγορά για να βρει παίκτη στη θέση τους. Αλλωστε, η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και εσωτερικού μέσου έχει να κάνει και με τα νέα δεδομένα που είτε υπάρχουν είτε έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις θέσεις.

Στο κέντρο της άμυνας, Λόβρεν και Βολιάκο θα αποτελέσουν παρελθόν, όπως και ο Μπιάκο στη μεσαία γραμμή. Οσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Γκρεγκ Τέιλορ κινήθηκε σε ρηχά νερά στην πρώτη του σεζόν εκτός νησιού.