Η εξίσωση των ψηφοδελτίων για μια κυβέρνηση σε φθορά και σε απόσταση, δημοσκοπικά, από τον εκλογικό στόχο μιας τρίτης συνεχόμενης θητείας με αυτοδυναμία είναι έτσι κι αλλιώς απαιτητική.

Την άσκηση περιπλέκει ακόμα περισσότερο για τη ΝΔ η σκιά υποθέσεων οι οποίες φέρνουν πολιτικό κόστος και ταυτόχρονα έχουν δικαστική διάσταση στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης. Ηδη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει από την κούρσα δύο στελέχη (τον Κώστα Αχ. Καραμανλή στις Σέρρες, την Κατερίνα Παπακώστα στα Τρίκαλα), χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω ανατροπές στη διαμόρφωση υποψηφιοτήτων.

Στη μακρά πλην τελική ευθεία για τις επόμενες εθνικές εκλογές, σύμφωνα με τη νέα αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Βουλή για κάλπη «στο τέλος της τετραετίας» το 2027, οι επιτελείς σε Μαξίμου και ΝΔ συνεχίζουν τις αναζητήσεις σε τρεις κατευθύνσεις: ποιοι έχουν ισχυρά ερείσματα ανά περιφέρεια, ποιοι ενισχύουν τον ανταγωνισμό, ποιοι σηματοδοτούν ανοίγματα; Ειδικά το στοίχημα της ανανέωσης παιδεύει την ΝΔ, δεδομένης της δυσκολίας προσέλκυσης νέων προσώπων συγκριτικά με τις λίστες του 2019 και του 2023, όταν επιχειρήθηκε βουτιά σε στελέχη της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών.

Βουτιά επιχειρείται τώρα σε μια άλλη δεξαμενή, από την οποία θα επιδιωχθούν και εκπλήξεις: την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς εκτιμάται ότι τοπικοί άρχοντες καλύπτουν τα δύο πρώτα κριτήρια (συσπείρωση – ανταγωνισμός). Αλλωστε δεν υπάρχει πια το αυστηρό μπλόκο του 2023 του Μητσοτάκη σε αντιπεριφερειάρχες.

Για μάχη ετοιμάζονται στελέχη μέσα από Μαξίμου και Πειραιώς. Ο Παύλος Μαρινάκης άνοιξε πολιτικό γραφείο στον Βόρειο τομέα και για τον Θανάση Κοντογεώργη, παρότι τρέχει το πρότζεκτ της περιφέρειας (και έχει εξεταστεί π.χ. για την Αχαΐα), ακούγεται πλέον έντονα η κάθοδός του στην Αττική, πιθανόν στην Α’ Αθηνών ή στην Ανατολική Αττική, με τον ίδιο να μην ανοίγει χαρτιά δηλώνοντας προσηλωμένος στο κυβερνητικό έργο.

Βέβαιοι θεωρούνται η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου για τα Γρεβενά και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου για τον Εβρο και πιθανότατα θα κατέβει ο Νίκος Ρωμανός (Νότιος τομέας) και ίσως ο Γιάννης Σμυρλής (Ανατολική Αττική).

Εξωκοινοβουλευτικοί

Για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς συζητιούνται τα εξής: ο Σταύρος Παπασταύρου, που ακούγεται για τον Νότιο τομέα, εκτιμάται από πολλούς ότι λόγω της ανεβασμένης απήχησης μπορεί να επιλεγεί τελικώς από τον Μητσοτάκη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναμένεται στην κρίσιμη για τη ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης όπως πιθανότατα ο Γιώργος Φλωρίδης (ειδάλλως στο Κιλκίς) και ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναμένεται στα Τρίκαλα, η Σοφία Ζαχαράκη στην Ανατολική Αττική, όπου είναι κλειδωμένος ο Μάριος Θεμιστοκλέους, όπως και η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι κλειδωμένη στον Δυτικό τομέα, ενώ ο Νίκος Ταχιάος συζητιέται για την Α’ Θεσσαλονίκης.

Εκεί, στην Α’ Θεσσαλονίκης εξετάζονται μεταξύ άλλων ο επίτιμος αρχηγός του ΠΕΣ Φραγκούλης Φράγκος, ο αρμόδιος του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου όπως και η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου από το Επικρατείας και αυτοδιοικητικοί.

Στα νέα πρόσωπα ακούγονται επίσης τα εξής: στην Α’ Αθήνας ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Ομηρος Τσάπαλος και η δικηγόρος Καλλιόπη-Λάουρα Δαμιανού. Εκεί πιθανότατα θα υπάρξει και η έκπληξη του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος θα αφήσει πίσω την Ηλεία επιστρέφοντας σε γνώριμα λημέρια. Στη Β’ Θεσσαλονίκης, η Βούλα Πατουλίδου, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο Σίμος Διαμαντίδης και ο Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Επίσης ακούγονται ο Γεράσιμος Ζαγορίτης (Ιωάννινα), η Ράλλια Τραγάκη (Β’ Πειραιώς), ο Ζώης Σταυρόπουλος (Αργολίδα), η Πορφυρένια Κανελλοπούλου και ο Δημήτρης Καφαντάρης στη Μεσσηνία, ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος (Σέρρες), ενώ για τις Σέρρες συζητιέται στους γαλάζιους διαδρόμους ως επιθυμία και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης. Κλειδωμένοι είναι οι άλλοτε γενικοί γραμματείς Μάνος Λογοθέτης (Σάμος), Δημήτρης Γλύμης (Φωκίδα), Θανάσης Τσιούρας (Α’ Θεσσαλονίκης) και ξανά ο Τάσος Γαϊτάνης (Νότιος Τομέας). Εκεί είναι κλειδωμένος και ο Ανδρέας Λοβέρδος μετά την προσχώρησή του στη ΝΔ.

Εχουν γίνει εισηγήσεις για τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο στο Επικρατείας, ενώ αλλαγές – έκπληξη αναμένεται σε πρόσωπα που ήταν στο Επικρατείας, καθώς ακούγεται για παράδειγμα κάθοδος του Θεόδωρου Σκυλακάκη στην Ηλεία ή πιθανόν υποψηφιότητες του Γιώργου Σταμάτη (Κορινθία) και της Ιωάννας Λυτρίβη (Αρκαδία).