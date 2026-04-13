Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ γιόρτασε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» επικράτηση του Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας απέναντι στον εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν. Ο κ. Τουσκ δεν παρέλειψε να επικρίνει με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» έγραψε ο κ. Τουσκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).

Ο Ζελένσκι συγχαίρει τον επόμενο πρωθυπουργό Μάγκιαρ

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη χθες Κυριακή το βράδυ τον Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικό της δεξιάς προσκείμενο στην ΕΕ, για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν –με τον οποίο συγκρουόταν συχνά–, υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγκιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (…) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δυο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

“Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω οτι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην χώρα του”, υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

” Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία έιναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο “, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο

Το δεξιό Tisza κόμμα του Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικού προσκείμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, κατά τη σχεδόν οριστική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων –έφτασε στο 97%– από την εκλογική επιτροπή της χώρας.

Το Tisza θα καταλάβει τις 138 από τις 199 της ουγγρικής Βουλής, έναντι 55 της παράταξης Fidesz του απερχόμενου λαϊκιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.