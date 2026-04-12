Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας προκαλεί ο Πέτερ Μαγιάρ, ο επικεφαλής του κόμματος Tisza (Τίσα), το οποίο, όπως όλα δείχνουν, κερδίζει με μεγάλη διαφορά το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, το οποίο κυριαρχεί στη χώρα για 16 χρόνια. Ο 45χρονος πολιτικός κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα, να συγκροτήσει ένα δυναμικό αντιπολιτευτικό μέτωπο.

Ποιος είναι ο νέος ισχυρό άνδρας της Ουγγαρίας.

ΟΠέτερ Μαγιάρ γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1981 στη Βουδαπέστη, γιος του István Magyar και της Mónika Erőss. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Βουδαπέστη και στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, και έλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Καθολικού Πανεπιστημίου Pázmány Péter το 2004. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο Μητροπολιτικό Δικαστήριο και, αφού πέρασε τις νομικές του εξετάσεις, εργάστηκε στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Βοήθησε πολυεθνικές εταιρείες με τις επενδύσεις τους στην Ουγγαρία στους τομείς του εταιρικού, εμπορικού και του δικαίου του ανταγωνισμού.

Από το εσωτερικό του συστήματος στην αντιπολίτευση

H πολιτική διαδρομή του είναι στενά συνδεδεμένη με το ίδιο το σύστημα που σήμερα αμφισβητεί, καθώς προέρχεται από το κόμμα του Όρμπαν. Για χρόνια κινήθηκε στους κύκλους της εξουσίας του Fidesz, διατηρώντας στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Υπήρξε επίσης διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατείχε θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσωπική του σχέση με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Γιούντιτ Βάργκα, με την οποία υπήρξε παντρεμένος. Η ίδια παραιτήθηκε το 2024, μετά από πολιτικό σκάνδαλο που έπληξε την κυβέρνηση.

Η δημόσια ανάδειξη και το μήνυμα αλλαγής

Η δημόσια παρουσία του Μαγιάρ ενισχύθηκε το 2024, όταν κατήγγειλε την κυβέρνηση για τη χορήγηση χάριτος σε πρόσωπο που είχε καταδικαστεί επειδή συγκάλυψε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε ίδρυμα παιδιών. Η υπόθεση αυτή προκάλεσε την παραίτηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων και έπληξε σοβαρά το πολιτικό αφήγημα του Fidesz.

Από τότε, ο Μαγιάρ εμφανίζεται ως πρώην «άνθρωπος του συστήματος» που αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας του. Καταγγέλλει ένα δίκτυο εξουσίας που, όπως υποστηρίζει, ενίσχυσε την επιρροή και τον πλούτο των ελίτ εις βάρος των πολιτών.

Το μήνυμά του βρίσκει ανταπόκριση σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής, πίεσης στις δημόσιες υπηρεσίες και στασιμότητας των εισοδημάτων, δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Το πολιτικό προφίλ και η στρατηγική του

Η προεκλογική καμπάνια του Μαγιάρ χαρακτηρίστηκε από αυστηρή επικοινωνιακή πειθαρχία και περιορισμένες δεσμεύσεις σε επιμέρους πολιτικές. Το πρόγραμμά του επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των θεσμικών ισορροπιών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν δεσμευμένα.

Σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει πιο λειτουργικές σχέσεις με την ΕΕ, χωρίς να αλλάξει πλήρως τη στάση της χώρας σε θέματα όπως η Ουκρανία. Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο υιοθέτησης σκληρότερης στάσης στο μεταναστευτικό σε σύγκριση με την τρέχουσα πολιτική.