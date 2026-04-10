Aντιμέτωπες με οικονομική τρύπα 92 εκατ. ευρώ κινδυνεύουν να βρεθούν οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ λόγω της επικείμενης απαγόρευσης χορηγιών τυχερών παιχνιδιών στις φανέλες τους.

Εννέα ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες για την επόμενη σεζόν και 12 δεν έχουν υπογράψει συμβόλαια, γεγονός που οδηγεί σε αυξανόμενες ανησυχίες ότι αρκετές μπορεί να ξεκινήσουν τους αγώνες της επόμενης χρονιάς χωρίς χορηγό στη φανέλα.

Η επικείμενη απαγόρευση της διαφήμισης φανέλας από εταιρείες τυχερών παιχνιδιών έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εμπορικές αποδόσεις όλων των συλλόγων, εκτός από εκείνες των έξι μεγάλων.

Οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ιδίως εκείνοι που εξυπηρετούν τις ασιατικές αγορές, εδώ και αρκετά χρόνια είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πολύ περισσότερα από άλλες εταιρείες για να διαφημιστούν μέσω των ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ προκειμένου να εξασφαλίσουν παγκόσμια προβολή της επωνυμίας τους.

Υστερα από διαβούλευση με την κυβέρνηση, η Πρέμιερ Λιγκ συμφώνησε να εισαγάγει μια εθελοντική απαγόρευση πριν από τρία χρόνια, η οποία αναβλήθηκε μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν για να δοθεί χρόνος στους συλλόγους να βρουν νέους χορηγούς.

Η απομάκρυνση των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών από την αγορά έχει οδηγήσει σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των συλλόγων σε χαμηλότερες τιμές. Από τις 10 ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας με χορηγούς τυχερών παιχνιδιών φέτος, μόνο η Μπόρνμουθ έχει ανακοινώσει αντικατάσταση, με τον χορηγό του σταδίου της ομάδας, Vitality, να μετακομίζει στη φανέλα σε μια συμφωνία με μειωμένα έσοδα που είναι πιθανό.

Επίσης η Μπρέντφορντ φέρεται να είναι κοντά στην ανακοίνωση ότι ο υφιστάμενος χορηγός της στις εμφανίσεις προπόνησης, η ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας Indeed, θα βρίσκεται στη φανέλα της την επόμενη σεζόν.

Και οι δύο σύλλογοι φέρονται να έχουν αποδεχτεί μειώσεις περίπου 50% από τις υπάρχουσες συμφωνίες τους με την bj88 και τη Hollywood Bets αντίστοιχα, με τα νέα συμβόλαια να αξίζουν μεταξύ 4,6 και 5,7 εκατ. ευρώ ετησίως, σε μια πτώση που είναι ενδεικτική της κατάστασης της αγοράς.

Η Εβερτον και η Φούλαμ φαίνεται να είναι έτοιμες να αντιστρέψουν αυτή την τάση, καθώς βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την αγορά συναλλάγματος CMC, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει και τους δύο συλλόγους σε συμφωνίες που θα φέρουν μια μέτρια αύξηση στα υπάρχοντα συμβόλαιά τους με τη Stake και τη SBOBET αντίστοιχα.

Η Τσέλσι και η Νιούκαστλ εξακολουθούν να αναζητούν νέους χορηγούς, καθώς τα υπάρχοντα συμβόλαιά τους με την IFS και τον Σέλα λήγουν το καλοκαίρι.

Η Τσέλσι έχει ξεκινήσει και τις τρεις τελευταίες σεζόν χωρίς χορηγό φανέλας, προτού συμφωνήσει σε βραχυπρόθεσμα συμβόλαια αργότερα στη χρονιά, μια στρατηγική που έχει κοστίσει στον σύλλογο δεκάδες εκατομμύρια στερλίνες σε έσοδα.

Η απομάκρυνση των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών από την αγορά έχει επιδεινώσει αυτό που ήταν ήδη ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ του Big 6 και των υπόλοιπων ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Αρσεναλ, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν συνάψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Emirates, Standard Chartered, Etihad Airways και Snapdragon αξίας μεταξύ 57 και 68 εκατ. ευρώ ετησίως, αν και η συμφωνία της Τότεναμ, ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την ασφαλιστική εταιρεία AIA λήγει στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Η Λιντς και η Μπράιτον έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τη Red Bull και την American Express αντίστοιχα, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τη χορηγία στις φανέλες.

«Σχεδόν όλοι χάνουν χρήματα», δήλωσε ένα ανώτερο στέλεχος συλλόγου. «Εκτός των έξι μεγάλων, οι προσφορές χορηγίας για φανέλες έχουν μειωθεί κατά περίπου 50%, κυμαινόμενες μεταξύ 8 και 12 εκατ. λιρών τη σεζόν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη αγορά.

Και με ορισμένους συλλόγους να επιλέγουν να αλλάξουν τους συνεργάτες τους για το μανίκι ή την προπονητική εμφάνιση με αυτούς που φορούν μπροστά, υπάρχει και μια αρνητική επίδραση σε αυτές τις συμφωνίες».

Η Εβερτον και η Γουέστ Χαμ επέλεξαν να μεταφέρουν τους υπάρχοντες χορηγούς τους στη φανέλα, Stake και Boyle Sports, στα μανίκια των παικτών την επόμενη σεζόν, καθώς οι συμφωνίες με εταιρείες τυχερών παιχνιδιών δεν απαγορεύονται, αλλά πολλοί άλλοι σύλλογοι εξακολουθούν να αναζητούν νέους χορηγούς στο μανίκι και στην εμφάνιση προπόνησης.

Η EFL δεν έχει απαγορεύσει τη χορηγία τυχερών παιχνιδιών και έχει συμβόλαιο με τη Sky Bet ως χορηγός τίτλου και των τριών κατηγοριών μέχρι το 2029. Ως αποτέλεσμα, οι σύλλογοι της EFL είναι πιθανό να είναι οι ευνοημένοι των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών που θέλουν να παραμείνουν χορηγοί φανέλας.