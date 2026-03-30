Η τεχνολογία VAR παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Φιλάθλων Ποδοσφαίρου (FSA), στην οποία συμμετείχαν πάνω από 8.000 οπαδοί της Premier League, περίπου το 76% ζήτησε την κατάργηση του συστήματος.

Παρά την εφαρμογή του τα τελευταία επτά χρόνια, πολλοί πιστεύουν πως το VAR δεν έχει βελτιώσει ουσιαστικά τη διαιτησία.

Το 97% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τεχνολογία μειώνει τη χαρά του παιχνιδιού, ενώ το 90% πιστεύει πως υποβαθμίζει την εμπειρία στο γήπεδο. Ακόμα και η τηλεοπτική παρακολούθηση φαίνεται να επηρεάζεται, με το 94% να εκφράζει αρνητική άποψη για τις διακοπές που προκαλεί.

Παρά την αντίθεση των φιλάθλων, οι σύλλογοι δείχνουν διαφορετική στάση: σε ψηφοφορία που διεξήχθη το 2024, 19 από τις 20 ομάδες της Premier League τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του VAR, με μόνη εξαίρεση τη Γουλβς.

Η διαφορά αυτή καταδεικνύει το μεγάλο χάσμα μεταξύ των ομάδων και των φιλάθλων σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.