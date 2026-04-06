Μια απίστευτη εικόνα εκτυλίχθηκε σε αγώνα της τρίτης κατηγορίας στην Ελβετία, όταν ο Εζεκίελ Στσελότο άφησε για λίγο τον ρόλο του ποδοσφαιριστή και λειτούργησε σαν… πυροσβέστης.

Ο έμπειρος άσος, που στο παρελθόν φόρεσε μεταξύ άλλων τη φανέλα της Μπράιτον, της Ίντερ και της Αταλάντα, δεν δίστασε να επέμβει όταν ξέσπασε φωτιά κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του Παραντίζο, απέναντι στη Μπαβουά, προκλήθηκε πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης πίσω από τη μία εστία, με τις φλόγες να απειλούν και κοντινή κατοικία.

🔥 A fire broke out at the Swiss 3rd division match between FC Paradiso & Bavois The player coming to the rescue with a hose is one-time Italy international Ezequiel Schelotto The 36-year-old played for Atalanta, Inter, Chievo & Brighton amongst others 🎥 tgdom_sport24 pic.twitter.com/G5IwlXscua — Calcio England (@CalcioEngland) April 5, 2026

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο 36χρονος αρχηγός άρπαξε τη μάνικα και προσπάθησε να περιορίσει τη φωτιά, συμβάλλοντας καθοριστικά μέχρι να ελεγχθεί η κατάσταση.

Το περιστατικό δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, με την ομάδα του Στσελότο να φτάνει τελικά στη νίκη με 2-1, ωστόσο η κίνηση του έμπειρου ποδοσφαιριστή ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις.