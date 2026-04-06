Εντυπωσιακή ζήτηση καταγράφεται στη Μαδρίτη ενόψει του πρώτου αγώνα της Ράγιο Βαγιεκάνο με την ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Conference League.

Οι φίλοι της ισπανικής ομάδας σχηματίζουν ουρές έξω από το γήπεδο «Βαγιέκας», προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει το παιχνίδι.

Η ατμόσφαιρα στις τάξεις της Ράγιο είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης, με τον κόσμο να περιμένει με ανυπομονησία την πρώτη «μάχη» απέναντι στην ΑΕΚ, σε μια σειρά αγώνων που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.