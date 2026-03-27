Η μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ πλησιάζει, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League σε διπλές αναμετρήσεις.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου στην Ισπανία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 16 Απριλίου στην «Allwyn Arena» στις 22:00.

Η Επιτροπή κατά της Βίας στην Ισπανία, χαρακτήρισε το παιχνίδι της Ράγιο με την ΑΕΚ υψηλού κινδύνου, αποφασίζοντας ότι τα εκδοτήρια εισιτηρίων θα παραμείνουν κλειστά την ημέρα του αγώνα.

Παράλληλα, η Ράγιο είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει ξεχωριστό χώρο για τους φιλάθλους της ΑΕΚ στο «Βαγιέκας».

Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν ζώνη προελέγχου πριν από την είσοδο στο γήπεδο, καθώς και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία για την παρακολούθηση και προστασία των φιλάθλων, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

