Η μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ πλησιάζει, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League σε διπλές αναμετρήσεις.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου στην Ισπανία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 16 Απριλίου στην «Allwyn Arena» στις 22:00.

Η Επιτροπή κατά της Βίας στην Ισπανία, χαρακτήρισε το παιχνίδι της Ράγιο με την ΑΕΚ υψηλού κινδύνου, αποφασίζοντας ότι τα εκδοτήρια εισιτηρίων θα παραμείνουν κλειστά την ημέρα του αγώνα.

⚽ Declarado de alto riesgo el Rayo Vallecano – AEK de Atenas del 9 de abril.@policia Medidas: 🚫 Sin venta de entradas en taquilla el día del choque. 🔒 Espacio seguro para la afición visitante. 👮‍♂️ Refuerzo policial y de los controles de acceso. Deporte seguro. 🛡️🇪🇸 pic.twitter.com/e34dKy7k0V — Ministerio del Interior (@interiorgob) March 27, 2026

Παράλληλα, η Ράγιο είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει ξεχωριστό χώρο για τους φιλάθλους της ΑΕΚ στο «Βαγιέκας».

Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν ζώνη προελέγχου πριν από την είσοδο στο γήπεδο, καθώς και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία για την παρακολούθηση και προστασία των φιλάθλων, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.