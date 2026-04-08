Σε μια κίνηση που κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι ήδη στην ευρύτερη περιοχή δοκιμάζονται οι αντοχές και η ψυχραιμία με την εξελισσόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, η Τουρκία αμφισβήτησε χθες ευθέως τη δικαιοδοσία της Ελλάδας να εκδίδει ναυτικές οδηγίες (NAVTEX) σε περιοχή ανατολικά της Ρόδου και ανατολικά του Καστελόριζου.

Η νέα αυτή πρόκληση ήρθε ως απάντηση στην οδηγία που εξέδωσε ο Υδρογραφικός Σταθμός Ηρακλείου για τη δέσμευση θαλάσσιων περιοχών ενόψει άσκησης του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού για σήμερα. Στην εν λόγω άσκηση, η οποία πραγματοποιείται και στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να συμμετέχει το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο στρατηγικό βάρος στην παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η Αγκυρα, μέσω του Υδρογραφικού Σταθμού της Αττάλειας, εξέδωσε «αντι-NAVTEX», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στη δική της σφαίρα δικαιοδοσίας και ότι η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να δεσμεύει χώρο για στρατιωτικές δραστηριότητες σε ζώνες που η Τουρκία θεωρεί τμήμα της δικής της υφαλοκρηπίδας.

Η Τουρκία μάλιστα έστειλε χθες και αεροσκάφη και drones στην περιοχή μεταξύ Καστελλόριζου και Ρόδου πραγματοποιώντας οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Δύο από τα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα F-16.

Επισημαίνεται πως η Τουρκία έχει βγάλει τον στόλο της σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιώντας την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα».Από την πλευρά της, η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως νομικά ανυπόστατους, τονίζοντας ότι ο Υδρογραφικός Σταθμός Ηρακλείου είναι ο μόνος αρμόδιος για την έκδοση αναγγελιών στις συγκεκριμένες συντεταγμένες.

Η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου και η διεξαγωγή των ασκήσεων υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα για προάσπιση του διεθνούς δικαίου και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αγκυρας να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.