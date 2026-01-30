Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απάντησε στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις «επ’ αόριστον NAVTEX»

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι οι συνεχείς NAVTEX δεν έχουν νομική αξία και πιθανότατα έχουν εκδοθεί για λόγους εσωτερικής πολιτικής από την Τουρκία.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί ότι τέτοιες NAVTEX επιβάλλουν στην πράξη υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις στην ελληνική πλευρά, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά αυτή ως παντελώς εκτός πλαισίου και μη αποδεκτή.

Απάντηση στην χθεσινή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις «επ’ αόριστον NAVTEX» έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας: «Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία»

«Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία», σημείωσε ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο Alpha Radio. Πρόσθεσε ότι «δεν βοηθούν τις σχέσεις με την Ελλάδα».

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης: «Δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που δεσμεύει την Ελλάδα να αντιδράσει με τρόπο που θα σήμαινε ότι η Navtex αυτή επιβάλλεται στην πράξη. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, είναι παντελώς εκτός πλαισίου».

Ανάγκη η χώρα να διευρύνει τη γεωπολιτική της οπτική

Ο κ. Δένδιας τόνισε την ανάγκη η χώρα να διευρύνει τη γεωπολιτική της οπτική και να μην περιορίζεται στον στενό γεωγραφικό της χώρο. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την παρουσίαση του βιβλίου των Κώστα Υφαντή, Κωνσταντίνου Φίλη και Αλέξανδρου Διακόπουλου με τίτλο «Μέση Ανατολή, 1945-2025: Η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων», σε εκδήλωση όπου συμμετείχε σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά.

Ο υπουργός ανέφερε ότι πρόσφατα είχε συναντήσεις με τη Γαλλίδα ομόλογό του και τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές με τον Ινδό ομόλογό του. Τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να «έχει πλήρη εικόνα, να μην είναι αποσπασματική» και να αποφεύγει να μένει «περιορισμένη σε στενό γεωγραφικό χώρο».

Η γεωπολιτική διάσταση και η ελληνική οπτική

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η δημόσια συζήτηση στη χώρα συχνά αγνοεί τις εξελίξεις πέραν της Τουρκίας, ιδίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. «Δεν ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τη Βόρεια Αφρική, καθόλου για το Σαχέλ, ούτε ασχολούμαστε πολύ με την Ερυθρά Θάλασσα και τον αραβικό κόσμο», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση προβληματική.

Όπως είπε, στο βιβλίο υπάρχει «σαφής αναφορά για το πιθανό ψυχολογικό αίτιο αυτής της άρνησης». Παρέθεσε μάλιστα απόσπασμα του Κωνσταντίνου Φίλη: «Δεν νομίζω ότι κάποιος σε πρώτη αντίδραση θα συσχέτιζε τη Μέση Ανατολή με κάτι το θετικό».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοεί μια περιοχή που «καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις δικές μας επιλογές» και «μας υποχρεώνει σε αποφάσεις», καθώς οι εξελίξεις εκεί επηρεάζουν άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα.

Η παρουσίαση του βιβλίου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σαρόγλειο Μέγαρο, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Για το βιβλίο μίλησαν, εκτός από τους συγγραφείς, η πρώην Επίτροπος της ΕΕ και πρώην υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και ο διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς.

Το έργο εξετάζει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από το 1945 έως το 2025, αναλύοντας τις σχέσεις διεθνών και τοπικών δυνάμεων και τα αξιακά συστήματα που επηρεάζουν τις συγκρούσεις και τη διαμόρφωση της περιοχής.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το βιβλίο «πολύ ενδιαφέρον», με «ιστορικό βάθος» και «γεωγραφικό εύρος», στοιχεία που, όπως είπε, «λείπουν από την ελληνική οπτική». Επισήμανε επίσης ότι περιλαμβάνει αναφορά στον «Οριενταλισμό» του Έντουαρντ Σαΐντ, έννοια που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ελληνικό κοινό.

«Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα κενό», ανέφερε, «καθώς αναδεικνύει την τυραννία των πεποιθήσεων, δηλαδή τις προκαθορισμένες απόψεις που επιβάλλουμε στα πράγματα, αντί να αφήνουμε την πραγματικότητα να διαμορφώσει τις αντιλήψεις μας».

Ρεαλισμός και στρατηγικές επιλογές

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν είναι το Λουξεμβούργο». Όπως είπε, η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες επιλογές και χρειάζεται «ενημερωμένους πολίτες» για να στηρίξουν ορθές στρατηγικές αποφάσεις.

Παρότρυνε να αποφεύγεται «ο μαξιμαλισμός που ίσως είναι ευχάριστος, αλλά δεν οδηγεί κάπου», επισημαίνοντας την ανάγκη για «ρεαλιστικές επιλογές» που θα διασφαλίσουν ένα ασφαλέστερο μέλλον.

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, σημείωσε ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από τη σταθερότητα στη Βόρεια Αφρική και το Σαχέλ, περιοχές όπου «δεν πρέπει να ανθίζει η τρομοκρατία».