Ανώτερη διπλωματική πηγή υπογράμμισε την υποβάθμιση της πολυμέρειας στη σημερινή διεθνή συγκυρία και την κεντρική θέση του ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων.

Σημαντικό πλαίσιο των επαφών υψηλού επιπέδου στον ΟΗΕ ήταν το Συμβούλιο Ασφαλείας και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, με έμφαση στον επαναπροσδιορισμό της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Οι εξελίξεις σε κρίσιμα θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά, η Κύπρος, η Λιβύη, η Συρία και η Γάζα αποτελούν βασικό αντικείμενο των διεθνών διαβουλεύσεων.

Την υποβάθμιση της πολυμέρειας στη σημερινή διεθνή συγκυρία, τη σημασία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη διαχείριση κρίσεων και τις εξελίξεις σε Κύπρο, Γάζα, Λιβύη, Συρία και στα ελληνοτουρκικά ανέδειξε ανώτερη διπλωματική πηγή, έπειτα από επαφές υψηλού επιπέδου στα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βασικός σκοπός της επίσκεψης ήταν «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα». Υπογραμμίστηκε ότι η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Κυπριακό

Για το Κυπριακό, η διπλωματική πηγή χαρακτήρισε τη συγκυρία «κρίσιμη», σημειώνοντας ότι «δεν προκύπτει μείζονα εξέλιξη που θα δημιουργούσε μεγάλη δυναμική». Ωστόσο, «προχωρούν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως διατυπώθηκαν στην τελευταία διευρυμένη της Νέας Υόρκης».

Όπως ανέφερε, «η εκλογή Ερχιουρμάν άλλαξε τις συνθήκες», αλλά «δεν είναι ώριμες ακόμα οι συνθήκες για νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή» και «δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα». Εκτίμησε, πάντως, ότι «ενδεχόμενη διευρυμένη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την άνοιξη», επισημαίνοντας τη «μεγάλη προσπάθεια της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν».

Παράλληλα, τόνισε πως «η Κύπρος παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ», κάτι που προκαλεί ικανοποίηση, ενώ υπογράμμισε ότι «απαράβατος όρος είναι η συζήτηση εντός του πλαισίου των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ».

Λιβύη: εκλογές και πολιτική λύση

Αναφορικά με τη Λιβύη, η ίδια πηγή σημείωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές «της ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ Χάνα Τέτε μαζί με τον ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου για την Αφρική Μάικλ Μπούλος, με τελικό στόχο τη διενέργεια εκλογών». Τόνισε ότι υπάρχει «διαρκής επικοινωνία της Ελλάδας και με τις δύο πλευρές και ενεργή διπλωματία τους τελευταίους επτά μήνες».

Η ίδια πηγή υπογράμμισε πως «η Λιβύη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ΟΗΕ», καθώς «οι εξωτερικές επιρροές βλάπτουν» και ότι «στηρίζουμε ξεκάθαρα την πολιτική λύση». Προστέθηκε επίσης ότι μεταφέρθηκε στον ΓΓ ΟΗΕ «το αίτημα των Λίβυων για νέα προσπάθεια σχετικά με τους πόρους της χώρας», χαρακτηρίζοντάς το «εύλογο αίτημα, καθώς πρόκειται για πόρους της Λιβύης».

Ελληνοτουρκικά

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ανώτατη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας αναμένεται «έως τα μέσα Φεβρουαρίου στην Άγκυρα». Τόνισε πως «οφείλουμε να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους, ιδίως σε αυτή τη φάση ρευστότητας στη διεθνή πολιτική σκηνή».

Όπως σημείωσε, «δεν έχουμε κρίσεις, έχουμε εντάσεις», ενώ «δεν υπάρχουν οι βάσεις για συζήτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ». Παρά ταύτα, «προσβλέπουμε σε εποικοδομητική συζήτηση» με στόχο «τη διατήρηση της ηρεμίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Τουρκική NAVTEX

Αναφερόμενη στην πρόσφατη NAVTEX της Άγκυρας, η ανώτατη διπλωματική πηγή έκανε λόγο για «πάγιες πρακτικές της Τουρκίας», χαρακτηρίζοντάς την «παντελώς ανυπόστατη». Επεσήμανε πως εργαλειοποιείται ένας μηχανισμός που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο αποκλειστικά για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Συμβούλιο της Ειρήνης – Γάζα

Για το Συμβούλιο της Ειρήνης σχετικά με τη Γάζα, η ίδια πηγή τόνισε ότι «σταθήκαμε στην ευρωπαϊκή θέση και, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οφείλουμε να τηρούμε το διεθνές δίκαιο που παράγεται στον ΟΗΕ». Υπογράμμισε ότι «έκπτωση από τις αξίες δεν θα γίνει» και ότι απαιτείται «προσαρμογή στο σχετικό ψήφισμα».

Συρία

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, η ανώτατη διπλωματική πηγή εξέφρασε «ανησυχία για τις εξελίξεις», τονίζοντας ότι απαιτείται «απολύτως η τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και αναγκαία λογοδοσία». Επεσήμανε ότι «ο ΟΗΕ πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά τη δέσμευση της προσωρινής κυβέρνησης για ανοχή και συμπεριληπτικότητα απέναντι στις θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες».

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, «παρακολουθεί πολύ κοντά το ζήτημα, σε συνδυασμό και με το Πατριαρχείο».