Με διάβημα στον IMO το οποίο θα υποβληθεί προσεχώς από την Υδρογραφική Υπηρεσία σχεδιάζει να απαντήσει η Αθήνα στις τουρκικές Navtex, με την ελληνική πλευρά να έχει ήδη καταστήσει σαφές πως στη συγκεκριμένη τακτική από πλευράς Άγκυρας διακρίνει εργαλειοποίηση με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων.

Κατά την ενημέρωση διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού έκανε γνωστή τη δεκαμελή υπουργική αποστολή που θα μεταβεί αύριο με τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα για το ΑΣΣ.

Όπως διευκρινίστηκε, η αρμόδια για τον Πολιτικό Διάλογο με την Τουρκία, υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν θα συμμετάσχει στην αποστολή καθώς διεγνώσθη με γρίπη Α και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της για προληπτικούς λόγους.

Στην Άγκυρα, ωστόσο, μεταβαίνουν αύριο: από το ΥΠΕΞ ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χάρης Θεοχάρης, από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ως προς την Ατζέντα του ΑΣΣ, στο κομμάτι των διμερών ζητημάτων τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος αφορούν, με βάση την επίσημη ενημέρωση του ΥΠΕΞ, στο μεταναστευτικό, στη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας, στη συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και στη συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Η ίδια η συμμετοχή, εξάλλου, του Κυριάκου Πιερρακάκη που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, προδιαγράφει την έμφαση που αναμένεται να δοθεί σε ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στο πεδίο της οικονομίας για αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι διμερείς συζητήσεις πρόκειται να επικεντρωθούν στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σκοπός του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη διμερή συνεργασία δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών στο πλαίσιο του 5ου ΑΣΣ που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023 στην Αθήνα.

Βασικό ζητούμενο για την ελληνική πλευρά ορίζεται η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων καθώς και η διατύπωση της κοινής πεποίθησης για συζήτηση διμερών θεμάτων. Όπως ανακοινώθηκε, επιπλέον, στην Άγκυρα αναμένεται να γίνει κι ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου καθώς και της λειτουργικής σχέσης Ελλάδας – Τουρκίας.

Γεραπετρίτης και Ρούμπιο

Σχετικά με την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία (30/1) που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομόλογό του, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σημειώνεται πως οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν, μεταξύ άλλων, και για το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Όσον αφορά την πρόσκληση που έλαβε η Ελλάδα στο τέλος της προηγούμενης βδομάδας για τη συμμετοχή της στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, το ελληνικό ΥΠΕΞ επισημαίνει πως «η στάση μας αξιολογείται σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους ενώ διαμηνύεται πως «θα απαντήσουμε άμεσα», όπερ σημαίνει ακόμα και σήμερα, πριν το ΑΣΣ στην Τουρκία και πριν την άτυπη σύνοδο ηγετών στο Βέλγιο.

Γεραπετρίτης και Ρούμπιο συζήτησαν και για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να εκφράζει τη βούλησή του να έρθει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό.

Ποιους είδε η Παπαδοπούλου στην Ουάσιγκτον

Αναφορικά, τώρα, με τις πρόσφατες επαφές που πραγματοποίησε στην Ουάσιγκτον η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έγινε γνωστό πως η υφυπουργός Εξωτερικών είχε επαφές με όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος στο Κογκρέσο.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Jim Risch, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Brian Mast, με τους βουλευτές και συμπροέδρους της Congressional Hellenic-Israel Alliance (CHIA) Gus Bilirakis, και Brad Schneider, καθώς και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της American Jewish Committee (AJC), Ted Deutch.

Επιπλέον, συμμετείχε στην Υπουργική Διάσκεψη για τα Κρίσιμα Ορυκτά, την οποία διοργάνωνε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Marco Rubio καθώς και σε συζητήσεις σε δεξαμενές σκέψεις στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η ίδια μίλησε για θέματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στα Δυτικά Βαλκάνια και γενικότερα στον τομέα της ενέργειας ενώ κατά τις συνομιλίες της υπήρξε μια γενική αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή τόσο ως αξιόπιστου συμμάχου όσο και ως πυλώνα σταθερότητας.

Τι λέει το ΥΠΕΞ για Ρωσία και Κίνα

Ερωτηθείσα από «ΤΑ ΝΕΑ» για το πώς σχολιάζει η Αθήνα τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατά της Ελλάδας, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ απάντησε πως η Ελλάδα δεν αιφνιδιάζεται από τέτοιες δηλώσεις καθώς δεν αποτελούν κάτι νέο ενώ, παράλληλα, επεσήμανε πως η χώρα μας τάσσεται υπέρ του αμυνόμενου, υπέρ του απαραβίαστου των συνόρων, τηρώντας απαρέγκλιτα το Διεθνές Δίκαιο. Όπως η ίδια εξήγησε, οι διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία έως το 2022 ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, ωστόσο έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν παγώσει. «Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», σημείωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ προσθέτοντας πως «εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκατασταθούν οι σχέσεις».

Τέλος, σε σχέση με την εσωτερική υπόθεση κατασκοπείας που εμπλέκει την Κίνα, το ελληνικό ΥΠΕΞ τόνισε πως επί του παρόντος βρίσκεται μια διαδικασία συλλογής στοιχείων σε εξέλιξη. «Οι διμερείς μας σχέσεις εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», υπογράμμισε η Λάνα Ζωχιού, σημειώνοντας πως πρόθεση της Ελλάδα είναι να συνεχιστούν οι σχέσεις με την Κίνα στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα εφόσον γίνουν σαφείς οι απαραίτητες προϋποθέσεις.