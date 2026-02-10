Στην Τουρκία μεταβαίνει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την ελληνική αντιπροσωπεία για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών στην Άγκυρα.

Σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθούν και τα ονόματα των υπουργών και υφυπουργών που θα συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, πέραν του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Χάρη Θεοχάρη που είναι ήδη γνωστό ότι θα συμμετέχουν στο ΑΣΣ, έχοντας μάλιστα εργαστεί επί μακρόν για την προετοιμασία του.

Οι δύο πλευρές στο ανώτατο επίπεδο έχουν εκφράσει την ξεκάθαρη βούληση για συνέχιση του διμερούς διαλόγου και για ενίσχυση της συνεργασίας σε θεματικές «χαμηλής ατζέντας» που έχουν μέχρι στιγμής προσφέρει αμοιβαία, απτά οφέλη.

Τα σημεία στα οποία Αθήνα και Άγκυρα συγκλίνουν μετά βεβαιότητας είναι η πρόθεση για αύξηση των μεγεθών στο διμερές εμπόριο καθώς και η κοινή θέση αναφορικά με την πάση θυσία αποφυγή πιθανών παρεμβάσεων τρίτων στα ελληνοτουρκικά.

Δηλώσεις, ωστόσο, που καταγράφησαν στην Άγκυρα μια ανάσα πριν το ΑΣΣ προκάλεσαν κυματισμούς στα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, με αναφορές σε αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ και με επίρριψη ευθυνών στον Νίκο Δένδια από πλευράς Χακάν Φιντάν για δήθεν υπονόμευση της προσπάθειας της ελληνοτουρκικής προσέγγισης.

Συγκεκριμένα, ο Τσελίκ αφού έσπευσε να χαρακτηρίσει ως «καλή ευκαιρία και πλατφόρμα επίλυσης των προβλημάτων στο τραπέζι» την επικείμενη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει ή να βελτιώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς διαλόγου με την Ελλάδα, σημειώνοντας παράλληλα πως το Αιγαίο δεν πρέπει να είναι πεδίο σύγκρουσης αλλά θάλασσα ειρήνης, ακολούθως έθιξε το ζήτημα της ανάγκης να είναι τα ελληνικά νησιά αποστρατιωτικοποιημένα γιατί αλλιώς, σύμφωνα με τον ίδιο, στοχοποιούν την Τουρκία.

Από την πλευρά του ο Φιντάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, υποστήριξε πως Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης έχουν τη βούληση να λύσουν ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών ενώ, όπως σημείωσε αφήνοντας αιχμές εναντίον του Νικου Δένδια, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας υπονομεύει την προσπάθεια προσέγγισης Ελλάδας – Τουρκίας.

Την ώρα που στην Τουρκία δείχνει να υπάρχει ένας εμφανής διαγκωνισμός μεταξύ τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και τουρκικού υπουργείου Άμυνας με φόντο δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ σύμφωνα με τις οποίες μετατοπίζεται (όπως έχει διαπιστώσει και η Αθήνα) από πάγιες τουρκικές θέσεις ως προς το Αιγαίο, ο Χακάν Φιντάν επέλεξε να «δείξει» προς την Ελλάδα σχολιάζοντας πως ο πολιτικός ανταγωνισμός δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική.

Ο ίδιος επιπλέον άφησε αναπάντητη την ερώτηση για το κατά πόσο θα έπρεπε η Άγκυρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ενώ αποπειράθηκε, μέσω της συνέντευξης προπαραμονή του ΑΣΣ, να στρέψει τους προβολείς στο εσωτερικό της πολιτικής σκηνής στην Αθήνα, στην προσπάθειά του, πιθανόν, να βγει ο ίδιος εκτός κάδρου εσωτερικών προστριβών.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική διπλωματία είναι εξοικειωμένη με επιθετικές κινήσεις ή δηλώσεις στο παρά ένα συναντήσεων κορυφής με την Τουρκία και είναι σταθερά προετοιμασμένη για όλα τα πιθανά σενάρια με τα οποία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη.

Όπως έχει καταστεί σαφές, η Αθήνα θα προσέλθει αύριο στον διμερή δομημένο διάλογο με αυτοπεποίθηση και έχοντας πάντα χαραγμένες τις «κόκκινες γραμμές» της σύμφωνα με τις οποίες δεν συζητά ποτέ ζητήματα κυριαρχίας.

Μόνη διαφορά με την Τουρκία, ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Βασικό ζητούμενο, η εμπέδωση μιας λειτουργικής σχέσης με τη γειτονική χώρα προς όφελος της σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής.