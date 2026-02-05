Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την Έκτη Σύνοδο του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.

Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, και είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Κατά την επίσημη ανακοίνωση, αποφασίστηκε ότι «ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας δεν βρίσκονται στο τραπέζι», ενώ η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην εξέταση όλων των διαστάσεων των σχέσεων και στη δυνατότητα προώθησης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Το «ραντεβού» των δύο ηγετών είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως «ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας δεν βρίσκονται στο τραπέζι».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ντουράν, «ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, ανταποκρινόμενος στις προσκλήσεις του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ευκαιρία της Έκτης Συνόδου του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας».

Όπως διευκρίνισε, η Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα εξετάσει τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους, ενώ θα συζητηθούν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, με στόχο τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προβλέπεται και η υπογραφή σειράς συμφωνιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων.

Σαφές μήνυμα από την Αθήνα

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στον διάλογο με πίστη και αυτοπεποίθηση, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης.

«Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο επικείμενο τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Η συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα κλιμακώνει την προκλητική ρητορική της σχετικά με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση με Ερντογάν

Με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια, μεταβαίνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτηση για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις. Εξάλλου, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμισυ χρόνια, όπως:

– Τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα,

– ⁠Την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών,

– ⁠Τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου

– Την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ύστερ΄από ενάμισυ χρόνο – η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα διαμορφωθούν στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.