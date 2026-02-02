Θέμα χρόνου είναι από σήμερα και επίσημα η ανακοίνωση της ημερομηνίας για την πραγματοποίηση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί προσεχώς στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο (31/1, Open) η εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων όσον αφορά την οριστική ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει, στο πλαίσιο του ΑΣΣ, η συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν, για την οποία και οι δύο πλευρές έχουν εργαστεί προπαρασκευαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα, προετοιμάζοντας, παράλληλα, ήδη υφιστάμενα αλλά και νέα πεδία συνεργασίας «χαμηλής ατζέντας», επί των οποίων υπάρχει η βούληση να συνεχιστεί ο διμερής, δομημένος, ελληνοτουρκικός διάλογος.

Απόλυτος στόχος της ελληνικής – αλλά όπως φαίνεται και της τουρκικής – πλευράς αποτελεί η συνέχιση του διμερούς διαλόγου, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει πως διάλογος σημαίνει απαραιτητα υποχώρηση ή συμφωνία.

Ως ευνοϊκότερες, προσώρας, ημερομηνίες για το τετ α τετ των δύο ηγετών προκρίνονται τρεις ημέρες της επόμενης εβδομάδας, με τη μία να συγκεντρώνει – προς το παρόν – μεγαλύτερες πιθανότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Αθήνα και Άγκυρα, οι ημερομηνίες που φαίνεται πως και τα δύο επιτελεία «κυκλώνουν» στο καλέντάρι τους είναι η 10η Φεβρουαρίου (ημέρα Τριτη), η 11η Φεβρουαρίου (ημέρα Τετάρτη) και η 13η Φεβρουαρίου (ημέρα Παρασκευή), με επικρατέστερη την 11η Φεβρουαρίου.

Κανείς, βεβαίως, δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή καθώς είναι και στις δύο πλευρές γνωστό ότι η συνεννόηση για συνάντηση κορυφής διεξάγεται εν μέσω αυξημένης ρευστότητας στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Από τα μηνύματα, πάντως, που εκπέμπουν Ελλάδα και Τουρκία, γίνεται ξεκάθαρο πως και στις δύο χώρες καταγράφεται πλέον βούληση για επισκόπηση των διμερών στο ανώτατο επίπεδο καθώς και για παράταση των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο σε μια γειτονιά που βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό.

Τόσο Έλληνες αξιωματούχοι όσο και Τούρκοι έχουν εσχάτως δηλώσει πως δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση «έξωθεν παρέμβαση» σε ό,τι αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο ενώ πάντα υπάρχει το περιθώριο – όπως επισημαίνει η Αθήνα – για συμφωνία επί του εύρους της συζήτησης που θα οδηγήσει σε διευθέτηση της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, που είναι και η μόνη διαφορά βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας που αναγνωρίζει η Ελλάδα ότι υφίσταται με την Τουρκία.

Με φόντο την πρόσφατη έκδοση τουρκικής Navtex με διάρκεια διετή που δεσμεύει το μισό Αιγαίο, η ελληνική πλευρά έκανε λόγο για «κίνηση παντελώς εκτός πλαισίου», που «δεν βοηθά τη σχέση με την Ελλάδα» και την οποία η χώρα μας «δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά».

Παράλληλα, ανώτατη διπλωματική πηγή την χαρακτήρισε «παντελώς ανυπόστατη» επισημαίνοντας πως μέσω της συγκεκριμένης Navtex εργαλειοποιείται ένας μηχανισμός που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο αποκλειστικά για την προστασία της ναυσιπλοϊας.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα», τόνισε σχετικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης την ώρα που κυβερνητικές πηγές διεμήνυσαν πως πέρα από τα διαβήματα διαμαρτυρίας, η Ελλάδα προβαίνει επίσης σε αναφορά στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής του ΙΜΟ, αρμόδιο για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊα σε διεθνές επίπεδο.

Εν αναμονή ανακοινώσεων για το επικείμενο ΑΣΣ, στην Αθήνα ναι μεν αναγνωρίζουν πως τέτοιου είδους κινήσεις από πλευράς Άγκυρας δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το κλίμα υπό το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί το τετ α τετ των δύο ηγετών στην Τουρκία, ωστόσο, υπάρχει η ταυτόχρονη παραδοχή πως οι ανοιχτοί δίαυλοι με την Άγκυρα είναι απολύτως αναγκαίοι.

Με τις δύο χώρες να βρίσκονται μια ανάσα από εστίες έντασης ή εμπόλεμες συρράξεις και με την ευρύτερη περιοχή να δέχεται πιέσεις λόγω της έκρυθμης κατάστασης περιφερειακά και διεθνώς, γίνεται σαφές πως η κοινή επιθυμία Ελλάδας – Τουρκίας για μια λειτουργική διμερή σχέση, με καταγεγραμμένες τις όποιες διαφωνίες όπου χρειάζεται, είναι πιο έντονη από ποτέ.