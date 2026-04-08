Σχεδόν το ένα στα πέντε (18%) πρατήρια στη Γαλλία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε καύσιμα, παραδέχτηκε το Παρίσι χθες, λόγω της κατάστασης με τις πολύ υψηλές τιμές που έχει διαμορφωθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι αυξανόμενες τιμές στα πρατήρια μάλιστα ώθησαν ορισμένους οδηγούς στη δυτική Γαλλία να αποκλείσουν δρόμο στη Ναντ σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μετέδιδε το France 24.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης και υφυπουργός Ενέργειας, Μοντ Μπρεζόν, απέδωσε τις ελλείψεις στα πρατήρια της χώρας σε εσωτερικά προβλήματα εφοδιαστικής και δεν σχετίζονται άμεσα με τις επιπτώσεις του πολέμου. Εκανε λόγο για απόφαση της γαλλικής πετρελαϊκής εταιρείας Total Energies να παγώσει τις τιμές των καυσίμων, διατηρώντας τες πιο κάτω από εκείνες των ανταγωνιστών της. Αυτό έκανε τους οδηγούς να σπεύσουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους σε πρατήρια Total, πιέζοντας την προσφορά.

Η Total ανακοίνωσε χθες ότι επιβάλλει για τον Απρίλιο ανώτατο όριο 1,99 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Αύξησε πάντως στα 2,25 ευρώ ανά λίτρο την ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) φέρνοντας τις τιμές της ντίζελ πιο κοντά σε αυτές άλλων εταιρειών. Υποσχέθηκε επίσης ότι το ανώτατο όριο τιμής ντίζελ θα είναι χαμηλότερο για τους πελάτες λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Η χώρα δεν έχει βιώσει ακόμη μεγάλες αντιδράσεις παρόμοιες με το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων του 2018-19, όταν αύξηση στους φόρους ντίζελ πυροδότησε πανεθνικές διαμαρτυρίες που μετατράπηκαν σε μια πολύμηνη εξέγερση κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Παρ’ όλα αυτά, οδηγοί αυτοκινήτων και φορτηγών έστησαν οδόφραγμα στη Ναντ, στη δυτική Γαλλία, χθες για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

«Θα σας δώσω έναν αριθμό: Μέχρι σήμερα (σ.σ. χθες Τρίτη) το πρωί, περίπου το 18% των πρατηρίων στερούνταν τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου», δήλωσε η Μπρεζόν στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα BFM TV.

Προσέθεσε ότι το 83% αυτών των πρατηρίων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις προμήθειες αποτελούν μέρος του δικτύου Total Energies, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ανώτατο όριο τιμών εδώ και αρκετές εβδομάδες, «γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό χάσμα (τιμών) μεταξύ του δικτύου διανομής της και άλλων δικτύων ή ανεξάρτητων πρατηρίων».

Καθησυχάζει το Παρίσι

«Αυτό που θέλω να πω σήμερα το πρωί (σ.σ. χθες) είναι ότι το αργό πετρέλαιο φτάνει στη Γαλλία. Δεν υπάρχει πρόβλημα στα διυλιστήρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα στους αποθηκευτικούς χώρους», προσέθεσε επίσης η ίδια.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιτρέψει τον ταχύ επανεφοδιασμό των πρατηρίων και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων.

Επιβεβαίωσε ότι στοχευμένα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από την κυβέρνηση της Γαλλίας για να βοηθηθούν καταναλωτές και επιχειρήσεις, αλλά απέρριψε την ιδέα του παγώματος των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια ή της παροχής οποιασδήποτε καθολικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε αυτά αναμένεται ότι θα περιλαμβάνονται πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις καυσίμων για τους κλάδους των μεταφορών, της γεωργίας και της αλιείας για τον Απρίλιο, πρόσθετη στήριξη για την πληρωμή λογαριασμών ενέργειας για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και δάνεια για μικρές επιχειρήσεις.

Η Μπρεζόν επιβεβαίωσε επίσης ότι η Γαλλία προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης τόσο της αποκλιμάκωσης όσο και της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Εάν υλοποιηθεί το τελευταίο σενάριο, αυτό «αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε πιο σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», προειδοποίησε.