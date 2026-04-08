Η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα έχει ξεκινήσει δειλά – δειλά, με τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ να αυξάνονται για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ακριβά εισιτήρια & καύσιμα

Η τιμή στο εισιτήριο Αθήνα – Θεσσαλονίκη κοστίζει 50 ευρώ για απλή μετάβαση και 80 ευρώ με επιστροφή, ενώ πέρυσι κόστιζε 45 ευρώ η απλή μετάβαση και 72 το εισιτήριο με επιστροφή.

Αντίστοιχα, για την Καλαμάτα η απλή μετάβαση κοστίζει 26,60€ και το εισιτήριο με επιστροφή 48€, ενώ πέρυσι οι ίδιες τιμές ήταν 23,60 και 43 ευρώ. Το εισιτήριο για τα Γιάννενα φέτος κοστίζει 46,20€ και το εισιτήριο με επιστροφή 83 ευρώ, ενώ πέρυσι οι τιμές ήταν στα 42,5 και στα 76 ευρώ.

Για κάποιους το αυτοκίνητο αποτελεί βασική επιλογή. Με την αμόλυβδη στα 2,093 ευρώ και κατανάλωση 7,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη κοστίζει, μόνο για τα καύσιμα, 156€, ενώ μαζί με τα διόδια το κόστος ανεβαίνει στα 229 ευρώ. Για το Αθήνα – Καλαμάτα τα καύσιμα μόνο είναι στα 74 ευρώ, ενώ μαζί με τα διόδια το συνολικό κόστος φτάνει τα 107,6 ευρώ.

Η μεγάλη έξοδος αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση να γίνεται το Μεγάλο Σάββατο.