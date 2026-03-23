Να πω την αμαρτία μου. Μια αγωνία με τον Χαρίτση την είχα. Θα παραιτηθεί; Δεν θα παραιτηθεί; Και τι θα γίνει τότε στη Νέα Αριστερά; Θα μείνει ακέφαλο ένα κοτζάμ 1,5%;

Αλλά ούτε με τον Φάμελλο ήμουν ήσυχος. Θα πάει στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που τον κάλεσε ο Ανδρουλάκης; Δεν θα πάει; Και τότε πώς θα συνεδριάσουν οι πασόκοι για τους θεσμούς κ.λπ.; Μόνο με τον Φαραντούρη;

Ευτυχώς τουλάχιστον που το ΚΚΕ με ηρεμεί. «Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις, να γυρίσουν πίσω φρεγάτες, αεροπλάνα και πυροβολαρχία» φωνάζει ο «Ριζοσπάστης» (20 και 21/3).

Απλά πράγματα. Και ξεκάθαρα. Αλλά ποιος τους ακούει!

Υποψιάζομαι μάλιστα ότι λέγοντας «πυροβολαρχία» εννοούν τους Πάτριοτ, απλώς είναι λίγο πίσω τεχνολογικά. Πυροβολαρχίες είχαμε στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο.

Δικαιολογημένα όμως τρόμαξαν οι αγνοί αριστεροί που είναι «με τον άνθρωπο».

Θυμίζω. Το 2021 υπογράψαμε μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας στείλαμε εκεί μια συστοιχία πυραύλων Πάτριοτ με το προσωπικό που χρειάζεται για τη λειτουργία τους.

Τη συμφωνία υπερψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι τελευταίοι βεβαίως πριν πάνε «με τον άνθρωπο».

Πέντε χρόνια αργότερα, το 2026, ξέσπασε πόλεμος με το Ιράν. Κι όταν δύο ιρανικοί πύραυλοι πήγαν να κτυπήσουν τη Σαουδική Αραβία, οι Πάτριοτ ευτυχώς τους εξουδετέρωσαν.

Αλλά οι αριστεροί τρόμαξαν πάλι. Σου λέει πού ξανακούστηκε αντιβαλλιστικοί πύραυλοι να αναχαιτίζουν βαλλιστικές επιθέσεις;

Κανονικά είχαμε στείλει τους Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία για να μαζέψουν ήλιο ή έστω να χαζεύουν τις καμήλες. Για το ντεκόρ, δηλαδή.

Και τι θα γίνει τώρα αν θυμώσουν οι θηριώδεις Ιρανοί και μας κόψουν το νερό να ξεραθούν τα λάχανα; Αστε λοιπόν τις μαγκιές. Να χαλαρώσει κι ο Κουτσούμπας που νομίζει ότι έχουμε μπλέξει.

Φυσικά παραβλέπουμε το ουσιώδες.

Πως αν θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος (όπως όλοι θέλουμε) και να περιοριστούν οι συνέπειες του πολέμου (που όλοι φοβόμαστε), ένας δρόμος υπάρχει: να κλατάρει το Ιράν και μάλιστα το συντομότερο.

Διότι δεν πιστεύω ακόμη και οι πιο αγνοί αριστεροί αντι-δυτικοί και φιλο-μουλάδες να περιμένουν ότι θα καταρρεύσουν πρώτα η Αμερική και το Ισραήλ.

Κι όταν λοιπόν το Ιράν κλατάρει, όταν ξεκουμπιστούν με το καλό οι ανισόρροποι αγιατολάδες, όταν αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ενεργειακή τάξη, όταν ηρεμήσουν οι αγορές και οι οικονομίες επιστρέψουν στα κανονικά, κανένα πρόβλημα.

Θα βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους να φωνάξουμε «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι!».