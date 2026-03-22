Ο Τζο Κεντ, ο μόλις παραιτηθείς αντιπρόεδρος της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, προειδοποίησε για περαιτέρω κλιμάκωση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ειδικά όσον αφορά τα σχέδια για κατάληψη του νησιού Χαργκ, του βασικού πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν.

Υποστήριξε ότι η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων εκεί θα ήταν μεγάλο λάθος: «Ουσιαστικά θα έδινε στο Ιράν μια ομάδα ομήρων σε ένα νησί, στους οποίους θα μπορούσαν να επιτεθούν με drones και πυραύλους».