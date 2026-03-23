Το Ιράν δημοσιοποίησε βίντεο κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Άρχοντας των Στενών», στο οποίο σατιρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην κρίση στο Στενό του Ορμούζ.

Στο σύντομο αυτό βίντεο, η Τεχεράνη παρουσιάζει τη δική της εκδοχή των γεγονότων από την έναρξη του πολέμου, μέσα από κινούμενα σχέδια. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται ανίσχυρες να αντιδράσουν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά μάταια βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους του, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν συνεχώς.

Η μουσική υπόκρουση που συνοδεύει το βίντεο προέρχεται από ταινία της τριλογίας Batman του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, επιλογή που ενισχύει το δραματικό ύφος της παραγωγής.

📽️ Iran has released an animated video titled “Lord of the Straits,” in which it harshly mocks Trump In the short clip about the Strait of Hormuz, Iranian creators present their version of events since the beginning of the war. pic.twitter.com/LuqdVUmP4i — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Παράλληλα, ο επενδυτικός οργανισμός HFI Research (High Fraction Inventory Research) και το Marine Traffic έδωσαν στη δημοσιότητα timelapse χάρτη που αποτυπώνει το ιρανικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο. Η εικόνα στον Κόλπο του Ομάν και έξω από το Στενό θυμίζει, όπως σημειώνεται, ένα απέραντο πλωτό «πάρκινγκ» από ατσάλι.

Εκατοντάδες φορτωμένα τάνκερ παραμένουν αγκυροβολημένα, περιμένοντας να διασχίσουν τα Στενά, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παγώσει.

Strait of Hormuz over the last 24 hours. Source: @MarineTraffic pic.twitter.com/ukHX0A5unv — HFI Research (@HFI_Research) March 21, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη ήταν απείλησε χθες τις ΗΠΑ ότι αν συνεχίζουν να χτυπούν τις ενεργιακές της εγκαταστάσεις θα προχωρήσουν σε πλήρη κλείσμο των Στενών του Ορμούζ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο» ώστε να επιτευχθεί «αποτροπή», υπογράμμισαν οι Φρουροί της Επανάστασης, διευκρινίζοντας πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις στοχεύσουν το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θα πλήξουμε» αντίστοιχα συστήματα ηλεκτροδότησης.