Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ενεργειακού του δικτύου, στοχεύοντας ισραηλινές ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή μονάδες που τροφοδοτούν με ρεύμα αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες. Η απειλή αυτή διατυπώνεται σε ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση φαίνεται να ανακαλεί προηγούμενη προειδοποίηση για πλήγματα σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού σε κράτη της περιοχής, κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού στις χώρες του Κόλπου.

«Ο ψεύτης (…) πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού και να προκαλέσουν δεινά στους λαούς των χωρών της περιφέρειας», αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.

Προχθές Σάββατο, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι ιρανικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια μπορεί να αποτελέσουν στόχο, αν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών.

«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο» ώστε να επιτευχθεί «αποτροπή», υπογραμμίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, διευκρινίζοντας πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις στοχεύσουν το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θα πλήξουμε» αντίστοιχα συστήματα ηλεκτροδότησης.