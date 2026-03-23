Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να βιώσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Φατίχ Μπιρόλ, διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ). Ο ίδιος έκανε λόγο για «μείζονα απειλή» που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περισσότερα απ’ ό,τι στις δύο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», ανέφερε ο κ. Μπιρόλ, μιλώντας στο National Press Club στην Καμπέρα. Αναφερόμενος στις κρίσεις της δεκαετίας του 1970, σημείωσε ότι τότε ο κόσμος έχανε περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε κάθε κρίση.

«Αν προσθέταμε και τις δύο, θα φτάναμε τα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε ο επικεφαλής του ΔΟΕ, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της σημερινής κατάστασης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις συνέπειες της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, επισημαίνοντας πως «αυτή η κρίση ως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί».

Πολεμικές ζημιές και παγκόσμια ανησυχία

Σύμφωνα με τον κ. Μπιρόλ, τουλάχιστον σαράντα ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος μαίνεται για 24η ημέρα. Προειδοποίησε ότι «καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο», καλώντας σε συντονισμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα.

«Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μείζονα απειλή και ελπίζω ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε ο διευθυντής του ΔΟΕ, εκφράζοντας ανησυχία για την πορεία των εξελίξεων.

Το στενό του Χορμούζ και οι γεωπολιτικές εντάσεις

Το στενό του Χορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, παραμένει ουσιαστικά κλειστό από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου. Η μεταφορά εμπορευμάτων έχει μειωθεί κατά 95%, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Αν το Ιράν δεν ανοίξει το στενό ως τα ξημερώματα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο». Σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών σε κράτη-συμμάχους της Ουάσιγκτον και κατά πλοίων που κινούνται στον Κόλπο.

Με στόχο να περιορίσουν την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν, για έναν μήνα, τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται από πλοία. Ωστόσο, η Τεχεράνη απάντησε ότι δεν διαθέτει πλεόνασμα αργού πετρελαίου στη θάλασσα.