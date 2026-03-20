Συμπληρώθηκε ένα παζλ δημοσκοπήσεων που έγιναν μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Και η τελευταία λέει περίπου ό,τι και οι άλλες: 31,1% ΝΔ, 13,5% ΠΑΣΟΚ και μετά το χάος του ψιλικατζή (Metron Analysis, 19/3).

Με άλλα λόγια, το πρώτο κόμμα προηγείται του δεύτερου σχεδόν 18 μονάδες.

Και συνεπώς η «μία στρατηγική» του ΠΑΣΟΚ «να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του» μάλλον δεν εξελίσσεται σε συνθήκες θριάμβου (Ν. Ανδρουλάκης, Mega, 19/3).

Φυσικά απομένουν ακόμη δώδεκα μήνες συν κάποιες μέρες έως τις εκλογές. Ολο και κάτι μπορεί να συμβεί.

Αλλά αν δεν συμβεί αυτό το πολυπόθητο κάτι, δύο πράγματα μπορεί να ισχύουν.

Είτε οι δημοσκόποι είναι όλοι απατεώνες και πουλημένοι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Είτε η ελληνική κοινωνία διαθέτει μεγάλα αποθέματα σταθερότητας και ισχυρές αντιστάσεις στο σορολόπ.

Το πρώτο το αποκλείω. Είναι οι ίδιοι δημοσκόποι με τις ίδιες εταιρείες που πριν από τις εκλογές του 2023 έδιναν τον ΣΥΡΙΖΑ στο 28%-29%. Με τη γνωστή επιτυχία στην πρόβλεψή τους.

Δεν γίνεται λοιπόν να πουλιούνται κάθε εκλογή σε άλλο κόμμα.

Το δεύτερο το συζητάω. Υπάρχει προφανώς η συγκυρία του πολέμου που σοβαρεύει τα πράγματα και ο φόβος της οικονομικής κρίσης που τα σοβαρεύει ακόμη περισσότερο.

Και σε τέτοιες συνθήκες ο κόσμος θέλει κυβέρνηση. Δεν τον νοιάζει το κρακεράκι του Αδωνη, ούτε η «δημοκρατία των ταξιτζήδων».

Εσείς όμως πόσες κυβερνήσεις βλέπετε να κυκλοφορούν γύρω μας; Και για όσους σπεύσουν να κάνουν τους έξυπνους, μια πληροφορία: ο πόλεμος και η κρίση έχουν προκαλέσει ανάλογα ανακλαστικά σε όλες τις χώρες της δημοκρατικής Ευρώπης.

Εκεί που γίνονται δημοσκοπήσεις. Στις άλλες, απλώς δεν κάνουν δημοσκοπήσεις.

Τα υπόλοιπα που ενδεχομένως ενδιαφέρουν τις παρέες είναι παρεμπίπτοντα ζητήματα που εξαντλούνται κάπου στα Στενά του Ορμούζ.

Πόσο θα κρατήσει αυτό το κλίμα; Ειλικρινά δεν μπορώ να πω. Ενδεχομένως μάλιστα να γίνει και βαρύτερο, διότι δεν βλέπω καμία στρατηγική απεμπλοκής από την πλευρά των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

Ενώ αν συνεχίσουν να σκοτώνουν τους ιρανούς καθεστωτικούς έναν-έναν μάλλον θα πάρουν τον χρόνο τους.

Θα δούμε φυσικά αν τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ενωση αποδειχθούν αποτελεσματικά και επαρκή. Αμφιβάλλω αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί άλλωστε στην πορεία να πάρει κι άλλα.

Εως τότε πάντως, τα ανακλαστικά σταθερότητας θα κυριαρχούν.

Κι απλώς το ζητούμενο θα είναι να κάνει τις εκλογές ο Μητσοτάκης πριν εξασθενήσουν. Καμία ημερομηνία σας έρχεται στο μυαλό;