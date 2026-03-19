Ναι στη διαφορετική άποψη, όχι στη διαφορετική στρατηγική: παρότι ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τις διαγραφές ως έσχατο μέσο και εκτίμησε πως το κόμμα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές ενωμένο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων πειθαρχικών μέτρων μετά τη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου – ο οποίος αναμένεται να κάνει την τελευταία του ομιλία στη Βουλή σήμερα το μεσημέρι, λίγο προτού παραδώσει, όπως ο ίδιος επέλεξε, την έδρα του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Οποιος δεν βοηθάει τη συλλογική προσπάθεια, πρέπει κάτι να κάνουμε. Εχω χρέος να περιφρουρήσω την ενότητα της παράταξης», τόνισε στο Mega ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας πως έχει κάνει τις λιγότερες διαγραφές από όλους τους προκατόχους του.

«Δέχομαι τη διαφορετική άποψη. Δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική, και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται από τη ΝΔ (…) Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητά μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας», σχολίασε, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν μελλοντικές διαγραφές, με αναφορά στον Χάρη Δούκα – φράσεις που ερμηνεύθηκαν από στελέχη του κόμματος, προεδρικούς και αντιπολιτευομένους ως προειδοποιητική βολή απέναντι στον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος αυτές τις μέρες θέτει διαρκώς επί τάπητος το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Στενοί του συνεργάτες, ωστόσο, κάποιες ώρες μετά τη συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, εκτιμούσαν ως μη πιθανό το ενδεχόμενο διαγραφής Δούκα μία εβδομάδα πριν από το συνέδριο, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού Αννα Διαμαντοπούλου, που περιέγραψε την απάντηση Ανδρουλάκη ως ερμηνεία της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου. «Δεν βλέπω να προμηνύει διαγραφές (…) Δεν το βλέπω σαν μια προειδοποίηση, το βλέπω σαν μια ερμηνεία της συγκεκριμένης πράξης», σχολίασε («Παραπολιτικά»).

Αιχμές προς την πλευρά Δούκα

Είναι δεδομένο πως η πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα θα κινηθεί γύρω από το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, καθώς από τη δική του πλευρά ο Δούκας επιμένει στην κατάθεση ψηφίσματος ενάντια σε όποια συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Δούκας προσπαθεί να βρει κάτι για να έχει μια ατζέντα στο συνέδριο. Εχει περιεχόμενο αυτή η ατζέντα; Οταν όλο το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει, ότι η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της ΝΔ, νομίζω κρούει συνεχώς ανοιχτές πόρτες», σχολίασε ο Ανδρουλάκης για τις συνεχείς αναφορές του δημάρχου Αθηναίων. «Το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική (…) για να το πετύχουμε δεν χρειάζονται υπονοούμενα», επεσήμανε, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την πλευρά Δούκα. «Πότε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση έχει στρατηγική συγκυβέρνησης με την κυβέρνηση; Το θέμα είναι λήξαν», ξεκαθάρισε. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανδρουλάκης υπενθύμισε πως η στρατηγική για τις μετεκλογικές συνεργασίες θα περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο και θα καθαρογραφεί σε κάποιο από τα συνεδριακά κείμενα που θα προκύψουν – καθιστώντας επί της ουσίας το ψήφισμα αχρείαστο.

Το βασικό ερώτημα στον δρόμο προς το συνέδριο, πάντως, θα είναι αν αυτή η επιλογή, ακόμα και αυτή η διατύπωση, θα είναι αρκετή για την πλευρά Δούκα, αλλά και τους υπόλοιπους εσωκομματικούς παίκτες που έχουν διατυπώσει θέσεις κατά της όποιας συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Στην εσωκομματική αντιπολίτευση, μετά την επιβεβαίωση πως το διαζύγιο μεταξύ Δούκα και Χριστοδουλάκη εξακολουθεί να ισχύει, η κάθε πλευρά ετοιμάζει τη συνεδριακή της παρουσία, ενώ ο Γερουλάνος παίζει ξανά το χαρτί της «κοινωνίας», αναρτώντας βίντεο από τη γεμάτη αίθουσα στην οποία μίλησε στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.