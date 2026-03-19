Με την Αγκυρα να «βράζει» εξαπολύοντας πυρά εναντίον Αθήνας και Λευκωσίας με επίδικο την αμυντική θωράκιση συμμαχικών στόχων σε Αιγαίο και Κύπρο, ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, βρέθηκε στην Ελλάδα για μια τριήμερη επίσκεψη με πρώτο σταθμό χθες την ελληνική πρωτεύουσα. Κατά τη συνάντηση που ζήτησε και είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, παρουσία της πρεσβευτού των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που άπτονται της Συμμαχίας, καθώς και οι τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με την Ελλάδα να έχει ήδη καταστήσει σαφές προς πάσα κατεύθυνση πως δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, την ώρα που διαρκώς καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη σε εξεύρεση λύσης μέσω της διπλωματίας.

Το πρόγραμμα του Μάθιου Γουίτακερ σήμερα περιλαμβάνει μια στάση στην Αλεξανδρούπολη, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει συζήτηση σε πάνελ με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο του «East Macedonia Thrace Forum IV», που, μεταξύ άλλων, θα έχει στο επίκεντρό του τον κομβικό ρόλο της περιοχής, την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαχείριση των διεθνών προκλήσεων.

Στον σχεδιασμό του αμερικανού αξιωματούχου εντάσσεται και μια επίσκεψη στη Σούδα, καθώς σε αποστολή προ ημερών στην Κρήτη που έφεραν εις πέρας οι μόνιμοι αντιπρόσωποι του ΝΑΤΟ ο ίδιος δεν συμμετείχε. Οι κινήσεις, ωστόσο, που πραγματοποιεί εσχάτως η ελληνική πλευρά, καθώς και η κυπριακή, με φόντο την αμυντική ασπίδα της περιοχής, προκαλούν έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με πιο πρόσφατη την οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας με αφορμή τη ΝΟΤΑΜ της Λευκωσίας που δεσμεύει – έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ – περιοχή στα βόρεια του νησιού για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Χαρακτηρίζοντας τη ΝΟΤΑΜ άκυρη, η τουρκική πλευρά ανέφερε πως «η “ελληνοκυπριακή διοίκηση” έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια επιτρέποντας τη συσσώρευση όπλων στο νησί και σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί» ενώ, παράλληλα, προειδοποίησε πως η Τουρκία δεν θα διστάσει να ασκήσει τα δικαιώματα που της παρέχονται από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τζιχάτ Γιαϊτζί, πρώην αξιωματούχος της γείτονος και «πατέρας» της «γαλάζιας Πατρίδας», ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα πως με τη στρατιωτική της παρουσία στα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου παραβιάζει στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας, απειλώντας ταυτόχρονα πως αν επιμείνει τότε θα έχει συνέπειες.

Την ενόχλησή του για «τη στενή συνεργασία Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ» και τη «λανθασμένη στρατιωτικοποίηση των νησιών» εξέφρασε και ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος (ΑΚP) της Τουρκίας, ο οποίος κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αυξήσουν, όπως προαναγγέλλουν, την παρουσία τους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στέλνοντας πλοία, καθώς μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προκαλούσε «μεγαλύτερη αστάθεια στη Μεσόγειο».

Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες

Και ενώ η ένταση εναντίον Ελλάδας και Κύπρου από πλευράς Τουρκίας μοιάζει σταδιακά να κορυφώνεται – μέσω κυρίως μεμονωμένων προκλητικών δηλώσεων και εμπρηστικών δημοσιευμάτων στον Τύπο τα οποία «βλέπουν» μυστικές ελληνοϊσραηλινές συμφωνίες και καλλιέργεια πολεμικού κλίματος εναντίον της Τουρκίας («Μιλιέτ») – στις Βρυξέλλες χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες. Στο συγκεκριμένο τετ α τετ που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε την πολιτική βούληση της Λευκωσίας για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, έχοντας καταστήσει σαφές πως δεν προτίθεται να εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των τρεχουσών συζητήσεων για την Κύπρο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προοπτική ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, την οποία η Ελλάδα δεσμεύτηκε πως θα στηρίξει, τη στιγμή που η Γερμανία επίσης καλωσόρισε ως ενδεχόμενο σενάριο, δηλώνοντας πως θα ήταν πρόθυμη να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση ασκώντας επιρροή στην Τουρκία τόσο για το ΝΑΤΟ όσο και για το Κυπριακό.