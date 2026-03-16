Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προκειμένου να συμμετάσχει σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις εργασίες του οποίου είχε προ ημερών ανακοινωθεί πως θα συμμετείχε διά ζώσης και ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, τα κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο του ΣΕΥ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, μερικές εβδομάδες μετά την πρόσφατη αποστολή του Έλληνα πρωθυπουργού στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο συμμετοχής του σε διεθνές συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, και τη συνάντησή του με τον Ναρέντρα Μόντι.

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν σήμερα στο πλαίσιο του ΣΕΥ (και) για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ ή μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ -ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου στην κρίσιμη περιοχή, αρμόδιες πηγές από την Αθήνα τόνιζαν χθες πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν βρίσκεται επισήμως στην ατζέντα των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, χωρις ωστόσο να απορρίπτουν μια τέτοια εξέλιξη.

«Εκτός ατζέντας και άκαιρο», χαρακτηρίζεται το εν λόγω ζήτημα από άλλη ελληνική πηγή, η οποία ταυτόχρονα τονίζει πως εκείνο που κρίνεται ως μειζον τη δεδομένη στιγμή είναι η επιστροφή στη διπλωματία.

Σχετικά πάντως, με το σενάριο που περιλαμβάνει την κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ και Ηνωμένων Εθνών στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση που τελικά επιβεβαιωθεί, αποκτά νέο ενδιαφέρον η συμμετοχή του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των ηγετών της ΕΕ στις 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Αναφορικά με τη διμερή συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ινδό ομόλογό του, είναι σαφές πως ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ΥΠΕΞ θα βρεθεί η θαλάσσια ασφάλεια, οι διμερείς στόχοι που έχουν ήδη τεθεί μεταξύ των δύο χωρών καθώς και το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ του IMEC που με την υλοποίησή του φιλοδοξεί να επιφέρει κατά μήκος του ειρήνη και ευημερία.