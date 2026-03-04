Τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026. Αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η κατάσταση στο Ιράν και οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 12.00 (ώρα Ελλάδας) και θα προεδρεύσει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν, καθώς και οι προοπτικές σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο μετέχουν το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από ελληνικής πλευράς, στη συνεδρίαση θα λάβει μέρος ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της συνάντησης των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών της ΕΕ με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του GCC.