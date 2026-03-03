Με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα σχέδια επαναπατρισμού των Ελλήνων από τα κράτη που βρίσκονται στη φλεγόμενη ζώνη μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Ράνια Τζίμα (in) αποτιμώντας, παράλληλα, πως όσον αφορά την ανησυχία που διατυπώνεται για τη Σούδα, έπειτα από τις επιθέσεις στη βρετανική βάση στην Κύπρο, δεν βρίσκεται προσώρας ως σημείο στον σχεδιασμό επιθέσεων του Ιράν.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά ασύμμετρα. Διαφαίνεται ότι μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, η κατάσταση στην ηγεσία του Ιράν καθώς και των Φρουρών της Επανάστασης είναι σχετικώς άτακτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα ποια θα είναι τα δυνητικά χτυπήματα. Αισθάνομαι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η έμφαση από την πλευρά του Ιράν αποδίδεται ιδίως στις αμερικανικές βάσεις, οι οποίες βρίσκονται πέριξ του κόλπου», τονίζει ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος, επιπλέον, σημειώνει ωστόσο, πως την ώρα που απουσιάζει επί του παρόντος ένα γενικό πρόσταγμα στο Ιράν, «όσο περισσότερο άτακτη είναι η κατάσταση, τόσο μπορεί να έχουμε και ασύμμετρα χτυπήματα».

Αναφορικά με την ανησυχία που εγείρεται, έπειτα από τις επιθέσεις στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογραμμίζει πως πρωτίστως το εν λόγω ζήτημα είναι «επιχειρησιακό».

«Κατά πόσον οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Ιράν έχουν διαμέτρημα τέτοιο ώστε να μπορεί να φτάσει έως τη Σούδα; Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ τεχνική. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ένας βαλλιστικός πύραυλος τέτοιου βεληνεκούς για να μπορούμε να γνωρίζουμε. Η πολιτική όμως διάσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας στόχος, ο οποίος δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Είναι το βασικό πρωτόκολλο κάθε φορά που έχουμε μια σύρραξη», σημειώνει ο ίδιος.

«Δεν υφίσταται κίνδυνος αυτήν τη στιγμή, όμως είμαστε υποχρεωμένοι και είναι το ορθό να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση», επισημαίνει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Συγκεκριμένα για την ιδιαιτερότητα του Ιράν και το τι μέλλει γενέσθαι στην ευρύτερη περιοχή, ο Έλληνας ΥΠΕΞ επισημαίνει:

«Το Ιράν, δεν είναι μια απλή περίπτωση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει μια πολύ μεγάλη συνθετότητα. Είναι η μεγαλύτερη χώρα της περιοχής και του ευρύτερου μουσουλμανικού κόσμου, περισσότερο από ενενήντα εκατομμύρια πληθυσμό. Και υπάρχει βεβαίως και η διάσταση ότι συγκεντρωμένος πληθυσμός συντάσσεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, που είναι μια ακραία οργάνωση. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο υπολογίζεται ότι είναι συντεταγμένοι με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Άρα αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει συγκεντρωμένη εξουσία στο Ιράν. Το επιχειρησιακό σκέλος των αντιποίνων, ιδίως προς τις χώρες του Κόλπου, τις αναλαμβάνουν οι Φρουροί της Επανάστασης. Και υπάρχει και ένα πολιτικό σκέλος, η διαδοχή, το οποίο κυρίως επικεντρώνεται, θα μου επιτρέψετε να πω, στο πώς θα επανέλθει μια σχετική διπλωματική οδός. Είδα με σχετική ικανοποίηση την διάθεση των Ιρανών να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων με τους Αμερικανούς».

Σε σχέση με την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και την ελληνική στάση απέναντι στην κατάσταση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζει πως «η άποψη της Ελλάδος, όπως έχει διατυπωθεί παγίως, είναι ότι εμείς στηρίζουμε απολύτως το διεθνές δίκαιο στην οποιαδήποτε έκφανσή του».

Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, η συζήτηση «θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ποια είναι τα μέσα δια των οποίων μπορεί να επέλθει μία ειρήνη στην περιοχή και κυρίως αν έχουν εξαντληθεί όλα τα διπλωματικά μέσα. Το αν έχουν εξαντληθεί είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να συζητήσουμε. Υπήρξε συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή το κρίσιμο είναι να υπάρξει μία μετάβαση στο Ιράν, η οποία θα διασφαλίζει την περιφερειακή σταθερότητα».

Με ορίζοντα το δύσκολο έργο του επαναπατρισμού των Ελλήνων από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, ο υπουργός Εξωτερικών εξηγεί πως «για πρώτη φορά έχουμε μια σύρραξη η οποία αφορά τόσες πολλές χώρες, περισσότερες από δέκα χώρες. Και όχι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ασία, σε όλη την Άπω Ανατολή, βρίσκονται Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί εκ του γεγονότος ότι ταξίδευαν για την Ελλάδα μέσω είτε Κατάρ, είτε Εμιράτων. Αυτοί έχουν εγκλωβιστεί».

Για την προξενική συνδρομή που οργανώνεται και το σχέδιο επαναπατρισμού του ελληνικού ΥΠΕΞ, ο ίδιος αναφέρει:

«Από την πρώτη στιγμή όλες οι πρεσβείες μας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή. Βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών» τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης, διαβεβαιώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, παρότι σε όλη την Ανατολή υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος να μην έχει φροντίδα».

Εξειδικεύοντας το σχέδιο επαναπατρισμού, ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογραμμίζει πως απαραίτητη προϋπόθεση για τον επαναπατρισμό όσων έχουν προβεί σε σχετικό

αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές ειναι να πρόκειται για χώρες με ανοικτό εναέριο χώρο.

«Έχουμε ένα σχέδιο επαναπατρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ήδη ξεκινάει από σήμερα για τις χώρες στις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί εναέριου χώρου».

Καθώς υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια επαναπατρισμού για κάθε περίσταση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζει πως «έχει γίνει εξαντλητική προπαρασκευή, περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη ίσως χώρα της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο πολιτικών πτήσεων μόλις επιτραπεί από τους περιορισμούς εναέριου χώρου και στη συνέχεια αν απαιτηθεί, ειδικές πτήσεις».