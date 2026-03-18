Η συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ έστειλε μηνύματα τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος: ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη μία επανέλαβε τον στόχο της πολιτικής αλλαγής, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με τη ΝΔ, «δεν επενδύει στα συνθήματα και στη διχόνοια», αλλά στο συνέδριο θα παρουσιάσει το εθνικό στρατηγικό κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος. Από την άλλη, σχολιάζοντας τη συζήτηση περί συσχετισμών που γίνεται στο παρασκήνιο για τον αριθμό συνέδρων που επηρεάζει η κάθε τάση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην κάλπη της Κυριακής «δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη». Το «καρφί» θεωρείται πως πήγαινε κυρίως στην πλευρά του Χάρη Δούκα, που τη Δευτέρα το απόγευμα με επίσημη ενημέρωση έκανε λόγο για 750 σύνεδρους της επιρροής του, με «ονόματα και τηλέφωνα» – ενώ διαρροές για την επίδοσή τους έγιναν τόσο από τον Παύλο Γερουλάνο όσο και από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Συνεδριακή μάχη

Την ίδια ώρα, ωστόσο, στο εσωτερικό, κάθε πλευρά ετοιμάζεται για τη συνεδριακή μάχη. Μια ανάρτηση-αναδημοσίευση του Χριστοδουλάκη από την πλατφόρμα «Αλλαγή+» που κατέθεσε ενόψει συνεδρίου, μιλούσε για το ξεκάθαρο μέτωπο που πρέπει να διαμορφώσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ. Πάνω σε αυτή «πάτησε» ο Χάρης Δούκας, ο οποίος με ανάρτησή του μιλούσε για «μέτωπο κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ που διευρύνεται» – ήδη από την πρώτη μέρα μετά την κάλπη, η αιχμή του Δούκα για σύνεδρους με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις θεωρείται πως απευθυνόταν στον βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Και, παρότι η ανάρτηση του Δούκα μπορεί να ερμηνευτεί σαν άνοιγμα προς τον Χριστοδουλάκη, με τον οποίο συμπορεύτηκαν στις εσωκομματικές του 2024, η αντίδραση του βουλευτή δείχνει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει: «Παιδιά ψυχραιμία, Συνέδριο έχουμε, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητά του. Ο εχθρός είναι εκτός των τειχών, όχι εντός».

Η έμμεση αυτή συζήτηση, πέρα από το ότι δείχνει τη σημασία αυτού του συνεδρίου και για την εσωκομματική αντιπολίτευση, δείχνει και την κουβέντα που αναπόφευκτα θα ανοίξει εντός του συνεδριακού χώρου για το πώς πρέπει να διατυπωθεί η άποψη πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ – με δεδομένη, από τον Δούκα, την κατάθεση σχετικού ψηφίσματος. «Δεν υπάρχει δίλημμα. Υπάρχει η θέση του προέδρου και η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η απόφαση της ΠΓ λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας, θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, θα προχωρήσει σε διεύρυνση, θα συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα στο Κοινοβούλιο και όπου χρειαστεί μέχρι τις εκλογές», ανέφερε πάνω σε αυτό η Αννα Διαμαντοπούλου. «Πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος είναι η ΝΔ, δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, στόχος του είναι η πρώτη θέση. Σε αυτά που σας λέω δεν έχει διαφωνήσει κανένας. Ποιος βάζει το δίλημμα; Είναι ένα λυμένο θέμα που το έχουμε συμφωνήσει όλοι», επεσήμανε (Open).

«Δεν είμαστε ΕΦΕΕ να βγαίνει κάθε παράταξη να λέει πόσους έχει. Γιατί δεν υπάρχουν παραταξιακά ψηφοδέλτια», ανέφερε επίσης η Διαμαντοπούλου για την κουβέντα περί συσχετισμών. «Οι σύνεδροι είναι προσωπικότητες και πολίτες που δεν ανήκουν σε κανέναν και οι οποίοι θα έχουν την ατομική ευθύνη να κάνουν την επιλογή και των πολιτικών θέσεων στο Συνέδριο και την επιλογή των προσώπων για την Κεντρική Επιτροπή», σχολίασε η επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος.