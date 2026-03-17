Το μέγεθος του αποτυπώματος αφήνει η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου, έπειτα από την τελευταία κίνηση της Τουρκίας να αναπτύξει έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα, εξετάζεται παράλληλα με τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή τόσο σε Αθήνα, Αγκυρα, Λευκωσία όσο και στην Ουάσιγκτον.

Μετά το μήνυμα που εξέπεμψε το ελληνικό ΥΠΕΞ στον απόηχο της τουρκικής αποστολής έξι μαχητικών αεροσκαφών στο ψευδοκράτος, κάνοντας ανοικτά λόγο για μη νομιμοποιημένη παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης σε έδαφος στο οποίο έχει προηγηθεί παράνομη εισβολή και κατοχή, τη σκυτάλη των αντιδράσεων πήραν μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. Πρώτος ο Γκρέγκορι Μικς, πρόεδρος της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ερμήνευσε την κίνηση της Τουρκίας ως υπονομευτική της κυριαρχίας της Κύπρου, με τον ίδιο να τονίζει πως θα ενταθούν οι εντάσεις στην περιοχή και να ζητεί από τον Ερντογάν να αλλάξει πορεία άμεσα.

Το θέμα, ακολούθως, «σήκωσαν» και δύο ελληνοαμερικανοί βουλευτές. Ο Γκας Μπιλιράκης ο οποίος χαρακτήρισε την ανάπτυξη αμερικανικών F-16 στα Κατεχόμενα ως «σαφή προσβολή της κυριαρχίας της Κύπρου», υποστηρίζοντας μάλιστα πως πρόκειται για «παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας». Και η Ντίνα Τάιτους που περιέγραψε την ενέργεια της Αγκυρας ως κίνηση που αποτελεί «έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η Τουρκία είναι αναξιόπιστος σύμμαχος», προσθέτοντας πως ο Τραμπ δεν πρέπει να εγκρίνει την πώληση F-35 στην Αγκυρα.

Στο ζήτημα της ευρύτερης στρατιωτικής κινητικότητας στο νησί αναφέρθηκε και ο ηγέτης του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιουρμάν, μερικά 24ωρα πριν από το προγραμματισμένο τετ α τετ Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες (18/3), υποστηρίζοντας πως οι ενέργειες της Ελλάδας, και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν δυνάμεις στην Κύπρο, εγκλωβίζουν «και την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε καταστάσεις για τις οποίες δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της». Η παρέμβαση Ερχιουρμάν προέκυψε και ως απάντηση στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ότι η παρουσία των τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών στην Κύπρο συνδέεται με τη δυνατότητα προστασίας του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού του νησιού.

Στην Αθήνα, προσώρας, δεν υπάρχουν σκέψεις για αποστολή επιπλέον F-16 στην Κύπρο, τη στιγμή που από τη Λευκωσία τονίζεται πως τα υπουργεία Αμυνας σε Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε άμεση και διαρκή επαφή για τέτοια θέματα και ενώ έχει, παράλληλα, αναζωπυρωθεί η συζήτηση για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, με το ελληνικό ΥΠΕΞ να σχολιάζει πως «η Ελλάδα θα στηρίξει κάθε απόφαση» της Κύπρου.