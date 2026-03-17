Μια νέα κρίση απειλεί τη λειτουργία των αμερικανικών αεροδρομίων, καθώς η συνεχιζόμενη διαμάχη για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους έχει αφήσει χιλιάδες εργαζόμενους ασφαλείας χωρίς μισθό, δημιουργώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στις διαδικασίες ελέγχου επιβατών. Το πρόβλημα συνδέεται με το μερικό «κλείσιμο» της κυβέρνησης που επηρεάζει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), η οποία είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους επιβατών και αποσκευών στα αεροδρόμια.

Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια της χώρας και συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, οι εργαζόμενοι καλούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να λαμβάνουν μισθό όσο διαρκεί η δημοσιονομική εμπλοκή. Αυτό έχει οδηγήσει σε έντονη δυσαρέσκεια και σε αυξανόμενο αριθμό παραιτήσεων, με περισσότερους από 300 υπαλλήλους να εγκαταλείπουν ήδη τις θέσεις τους από την αρχή της κρίσης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη λειτουργία μεγάλων αεροδρομίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επιβάτες αντιμετωπίζουν πολύωρες αναμονές στα σημεία ελέγχου ασφαλείας, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσο παρατείνεται η πολιτική αντιπαράθεση στο Κογκρέσο, τόσο μεγαλύτερες θα γίνονται οι καθυστερήσεις και οι επιχειρησιακές δυσκολίες.

Οι εργαζόμενοι της TSA, που αποτελούν την πρώτη γραμμή της αεροπορικής ασφάλειας μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο εκατομμυρίων επιβατών καθημερινά. Υπό κανονικές συνθήκες, οι αποδοχές ενός υπαλλήλου ασφαλείας κυμαίνονται περίπου μεταξύ 46.000 και 55.000 δολαρίων ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται επιδόματα ή πρόσθετες απολαβές ανάλογα με την περιοχή.

Η πολιτική διαμάχη στο Κογκρέσο αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και συνδέεται με έντονες αντιπαραθέσεις για την πολιτική μετανάστευσης και τις πρακτικές επιβολής του νόμου. Οι Δημοκρατικοί ζητούν αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας για ορισμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί πιέζουν για την άμεση έγκριση προσωρινής χρηματοδότησης ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία των υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για την επίδραση της κρίσης στην αεροπορική κίνηση. Με επιστολή τους προς το Κογκρέσο, οι επικεφαλής μεγάλων αερομεταφορέων προειδοποίησαν ότι η μη καταβολή μισθών σε βασικούς εργαζόμενους των αεροδρομίων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης ταξιδιωτικής ζήτησης.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πλήγμα για τη λειτουργία του αμερικανικού συστήματος αερομεταφορών. Η ασφάλεια των αεροδρομίων, που βασίζεται σε ένα μεγάλο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, κινδυνεύει να υπονομευθεί από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα…