Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο Ομιλος ΔΕΗ ως προς την αξιολόγηση βιωσιμότητας και πλέον βρίσκεται στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως για το 2025. Οπως αναφέρεται στην αξιολόγηση του 2025, η βαθμολογία της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες, φθάνοντας το 65/100 από 57/100 το προηγούμενο έτος, κατατάσσοντας τον Ομιλο ΔΕΗ στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν το 2025.

Την αξιολόγηση βιωσιμότητας πραγματοποίησε η EcoVadis, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες αξιολόγησης επιδόσεων ESG.

Η βαθμολογία της ΔΕΗ για το 2025 διαμορφώνεται τρεις μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (εταιρείες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού).

Η μεθοδολογία της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και αξιολογεί τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις λειτουργίες των οργανισμών, σε τέσσερις βασικούς τομείς: περιβάλλον, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματική ηθική και βιώσιμες προμήθειες. Η βελτίωση της αξιολόγησης EcoVadis αντανακλά την πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στη λειτουργία και τη στρατηγική του, σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας.

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον μετασχηματισμό της, με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 2026-2028, ο Ομιλος επιταχύνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην παροχή νέων λύσεων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Επίτευξη στόχων

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στη φετινή αναβαθμισμένη αξιολόγηση συνέβαλε, μεταξύ άλλων, η παροχή πρόσθετων στοιχείων και τεκμηρίωσης για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, εσωτερικές επικοινωνίες και διαδικασίες, καθώς και η δημοσιοποίηση πρόσθετων δεικτών απόδοσης (KPIs), ιδίως στον πυλώνα της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράλληλα, η προσκόμιση επιπλέον πιστοποιήσεων ISO, όπως η ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, συνέβαλε στη βελτίωση της αξιολόγησης.