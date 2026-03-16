Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μέσα στο 2026 είναι ιλιγγιώδης. Από την αρχή του έτους, το Brent έχει ενισχυθεί κατά 65%, ενώ το αμερικανικό αργό, West Texas Intermediate, περίπου κατά 67%. Οπως όλα δείχνουν, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, αφού η «αναστάτωση στις ροές πετρελαίου», την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη στα χρονικά, δεν προβλέπεται να σταματήσει σύντομα.

Οσο τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου περνάει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένουν κλειστά, μεγαλώνουν οι φόβοι πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε ένα ενεργειακό σοκ το σύνολο της υφηλίου γιατί θα αυξηθεί το κόστος των μεταφορών, των τροφίμων, της βιομηχανικής παραγωγής, της ίδιας της καθημερινής μας ζωής, δηλαδή. Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το σενάριο μιας πετρελαϊκής κρίσης ανάλογης εκείνης της δεκαετίας του 1970 δεν είναι πια απίθανο.

Οι παραπάνω δυσοίωνες εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν πως ο πλανήτης είναι ακόμη – παρά τις πολιτικές διακηρύξεις υπέρ της πράσινης μετάβασης ή τις επιστημονικές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – εξαρτημένος από το πετρέλαιο. Αυτό συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, μια κι αποτελεί ένα από τα βασικά της καύσιμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο τρίτος πόλεμος του Κόλπου, μας υπενθυμίζει πως εξακολουθεί να διαμορφώνει και τη γεωπολιτική σκηνή. Αρα, συνεχίζει να κυβερνά τον κόσμο.