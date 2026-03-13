Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς άσκησε δριμεία κριτική στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν σε χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Άντενες της Νορβηγίας, μαζί με τον Νορβηγό ομόλογό του, ο Μερτς τόνισε ότι «έξι μέλη της G7 εξέφρασαν με μεγάλη σαφήνεια την άποψη ότι αυτό δεν είναι το σωστό μήνυμα που πρέπει να σταλεί».

Ο καγκελάριος πρόσθεσε πως ενημερώθηκε το πρωί της Παρασκευής για την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας: «Μάθαμε σήμερα το πρωί ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προφανώς αποφάσισε διαφορετικά. Για άλλη μια φορά, πιστεύουμε ότι αυτή είναι λάθος απόφαση».

Αμφισβήτηση των κινήτρων πίσω από την απόφαση

Ο Μερτς υπογράμμισε ακόμη ότι υπάρχει «πρόβλημα τιμών, αλλά όχι πρόβλημα εφοδιασμού», αφήνοντας να εννοηθεί πως η αμερικανική στάση δεν δικαιολογείται από αντικειμενικές ανάγκες της αγοράς ενέργειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ήθελε να γνωρίζει ποια επιπλέον κίνητρα οδήγησαν στην αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας και της συνέπειας στη στάση των χωρών της G7 απέναντι στη Ρωσία.