Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση με drone που στοίχισε τη ζωή ενός Γάλλου στρατιώτη στο Ιράκ, προσθέτοντας ότι διέταξε τη διενέργεια πλήρους στρατιωτικής ανάλυσης του περιστατικού.

Ανέφερε ότι η στάση της Γαλλίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι «αμυντική», προσθέτοντας ότι είναι παράξενο να βλέπει κανείς τη Ρωσία να ζητά κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ αρνείται να συμφωνήσει σε κάτι παρόμοιο στην Ουκρανία.

«Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τις οικονομίες μας και να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή» είχε τονίζε εξάλλου μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα ελληνικά ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο στέλοντας το δικό του ηχηρό μήνυμα.