Ανησυχία εκφράζουν τα γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πόλεμος στο Ιράν στην πορεία της οικονομίας. Όπως επισημαίνουν, η διάρκεια και η ένταση των συγκρούσεων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της γερμανικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο σοβαρότερες θα είναι οι συνέπειες για την οικονομία της Γερμανίας, προειδοποιούν οικονομολόγοι. Κάνουν λόγο για κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού και επιβράδυνσης της ανάκαμψης, αν και υπογραμμίζουν πως πρόκειται για «οπισθοδρόμηση, αλλά όχι καταστροφή».

Τα δύο σενάρια του Ifo για την οικονομία

Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου εξετάζει δύο πιθανά σενάρια. Στο πρώτο, εφόσον υπάρξει «σύντομη αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή, η γερμανική οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί με ρυθμό 0,8% για το τρέχον έτος, δηλαδή 0,2 μονάδες χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ το 2027 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 1,2%.

Στο δεύτερο σενάριο, αυτό της «περαιτέρω κλιμάκωσης», το ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξανόταν φέτος μόνο κατά 0,6% και κατά 0,8% το 2027.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το Ifo προβλέπει ότι, αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, θα παραμείνει στο 2,2% τόσο φέτος όσο και το 2025. Αντίθετα, σε περίπτωση συνέχισης των συγκρούσεων, θα μπορούσε να φθάσει στο 2,5%.

«Ευτυχώς δεν πρόκειται για καταστροφή, αλλά είναι σίγουρα μια σαφής οπισθοδρόμηση», δήλωσε ο επικεφαλής του Ifo, Κλέμενς Φουστ, στο κανάλι ARD. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα το ξεπεράσουμε αρκετά καλά», επισημαίνοντας πως η εξάρτηση της Γερμανίας από το πετρέλαιο είναι πλέον περιορισμένη σε σχέση με τη δεκαετία του ’70.

Οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου του Κιέλου

Το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW) προβλέπει ανάπτυξη 0,8% για το 2026 και 1,4% για το 2027. Στην προηγούμενη πρόβλεψή του, τον Δεκέμβριο, είχε εκτιμήσει ανάπτυξη 1,0% για το τρέχον έτος.

Το IfW υπολογίζει απώλεια αγοραστικής δύναμης 0,6% για το 2026, η οποία, όπως σημειώνει, «ενώ θα μειώσει αισθητά την οικονομική δραστηριότητα, δεν θα προκαλέσει κατάρρευσή της». Παράλληλα, προβλέπει πληθωρισμό 2,5%, αναθεωρώντας προς τα πάνω την προηγούμενη εκτίμηση του 1,8% για το τέλος του 2025.

Αύξηση τιμών σε τρόφιμα και ενέργεια

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ακόμη για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Όπως μεταδίδει το ARD, σε έκθεση προς την υπουργό Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε, οι σύμβουλοι του υπουργείου τονίζουν την επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, αναδεικνύουν το ζήτημα της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων και, κατ’ επέκταση, του κόστους των τροφίμων. «Η περιοχή του Κόλπου είναι κόμβος για τη μεταφορά λιπασμάτων παγκοσμίως», σημειώνουν οι εμπειρογνώμονες, επισημαίνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.