Την 1η Μαρτίου 2026, τα κρατικά τηλεοπτικά κανάλια του Ιράν επιβεβαίωσαν, διαβάζοντας δήλωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε ότι «ο ηγέτης και ιμάμης των μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότητα Αγιατολάχ Σεΐντ Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ, στο δρόμο της υπεράσπισης της αγιοσύνης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο».

Η προετοιμασία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, Effie Defrin, μιλώντας σε αμερικανικά μέσα, ανέφερε πως υπήρξε «απίστευτη συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό και κοινός επιχειρησιακός σχεδιασμός». Όπως τόνισε, «η συνεργασία μεταξύ μας είναι συγκλονιστική».

Εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν διεισδύσει στο ιρανικό κράτος με ποικίλες μεθόδους, όπως μυστικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, παρακολούθηση καμερών κυκλοφορίας, χακαρίσματα τηλεπικοινωνιών και ταυτοποίηση στόχων μέσω αλγορίθμων.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες φέρονται να αξιοποίησαν ακόμη και τα ίδια τα μέσα παρακολούθησης του Ιράν, καταγράφοντας κινήσεις σωματοφυλάκων και οχημάτων του Χαμενεΐ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Μονάδες 8200 και 9900, υπεύθυνες για συλλογή σημάτων και δορυφορικών πληροφοριών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, τα δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης συνδυάστηκαν με πληροφορίες ανθρώπινης πηγής που είχε πρόσβαση στον στενό κύκλο της ιρανικής ηγεσίας.

Ο «αόρατος» προδότης

Κομβικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, διοικητής της μονάδας Qouds. Ο Καανί, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, συμμετείχε σε κρίσιμες συναντήσεις με εχθρούς του Ισραήλ, οι οποίοι λίγο μετά έχαναν τη ζωή τους σε επιθέσεις των IDF ή της Μοσάντ.

Αναφορές του ισραηλινού δικτύου KANAL 13 σημειώνουν ότι ο Καανί επέζησε της επίθεσης κατά του Χαμενεΐ επειδή είχε αποχωρήσει νωρίτερα από τη σύσκεψη. Το ίδιο δίκτυο υπενθύμισε ότι είχε επιζήσει και από την επίθεση του 2024 που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολά, Χασάν Νασράλα.

Ακολουθώντας μια σειρά από «συμπτώσεις», ο Καανί είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον Ισμαήλ Χανίγια και τον Χασάν Νασράλα λίγο πριν από τις επιθέσεις που τους στοίχισαν τη ζωή. Παρόμοιο μοτίβο καταγράφηκε και πριν τον θάνατο του Χασέμ Σαφεντίν στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα, το ιρανικό κράτος εκτέλεσε τον Καανί ως κατάσκοπο της Μοσάντ.

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου, με μια καλά οργανωμένη επιχείρηση παραπλάνησης. Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες στο Ισραήλ διακόπτονταν για το Σαββατοκύριακο λόγω του Σαμπάτ, ενώ στην πραγματικότητα τα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα και έτοιμα.

Όπως αποκάλυψε η Effie Defrin, «βεβαιωθήκαμε ότι από τις δορυφορικές εικόνες δεν θα φαινόταν ότι το Kirya ήταν γεμάτο, ενώ όλα τα αεροπλάνα ήταν έτοιμα». Το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, ισραηλινά μαχητικά F-15 απογειώθηκαν και εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με 30 πυραύλους, ανάμεσά τους και τον Blue Sparrow.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος, ισραηλινής κατασκευής, έχει εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αγγίξει τα όρια του Διαστήματος πριν επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα με κάθετη πορεία προς τον στόχο. Η τεχνολογία του καθιστά την αναχαίτισή του εξαιρετικά δύσκολη.

Ο πρώην πιλότος μαχητικού αεροσκάφους Matthew Buckley εξήγησε ότι ο Blue Sparrow «ανεβαίνει μέχρι τη γραμμή Carmen, στα όρια του Διαστήματος, και κατεβαίνει με ταχύτητες που είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν». Πρόκειται, όπως είπε, για «το χτύπημα μιας σφαίρας με μια σφαίρα».

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω της μια από τις πιο εντυπωσιακές –και αμφιλεγόμενες– επιχειρήσεις μυστικών υπηρεσιών των τελευταίων δεκαετιών.