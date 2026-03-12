Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν βρίσκεται σε κώμα και έχει χάσει ένα πόδι μετά από σοβαρό τραυματισμό σε αεροπορικές επιδρομές.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, o 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σίνα στην ιστορική συνοικία της πόλης, περιτριγυρισμένος από αξιωματούχους ασφαλείας, σύμφωνα με πηγή στην Τεχεράνη. Ένα τμήμα του νοσοκομείου έχει αποκλειστεί για την προστασία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Δεν είναι σαφές εάν ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε στις ίδιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον 86χρονο πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η πηγή, η οποία δεν επιθυμεί να κατονομαστεί λόγω φόβου για τη ζωή της, δήλωσε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Mohammad Reza Zafargjani, Υπουργού Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ιράν και ενός από τους κορυφαίους χειρουργούς τραυμάτων της χώρας.

Ωστόσο, το επίσημο κανάλι του στο Telegram αναφέρει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα εκδώσει το πρώτο του μήνυμα από τον διορισμό του «σε λίγα λεπτά», χωρίς να διευκρινίζει εάν θα είναι ηχογραφημένο μήνυμα ή γραπτή δήλωση. «Το πρώτο μήνυμα του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής επανάστασης, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά», αναφέρει το κανάλι.

Το μήνυμα θα απευθύνεται «στον μάρτυρα ηγέτη της επανάστασης (Αλί Χαμενεΐ), στον ρόλο και τα καθήκοντα του λαού, των ενόπλων δυνάμεων, των εκτελεστικών οργάνων, του μετώπου αντίστασης, καθώς και στις χώρες της περιοχής και στην αντιμετώπιση των εχθρών».

Η σελίδα του κ. Zafargjani στην περσική Wikipedia περιγράφει λεπτομερώς την οκταετή εμπειρία του στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980. Η πηγή είπε στη Sun μέσω μυστικών μηνυμάτων που έστειλε σε έναν εξόριστο αντιφρονούντα που ζει στο Λονδίνο: «Ένα ή και τα δύο του πόδια έχουν ακρωτηριαστεί. Το συκώτι ή το στομάχι του έχουν επίσης υποστεί ρήξη. Προφανώς βρίσκεται και σε κώμα».

Είναι αδύνατο να επαληθευτεί η κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν λόγω της τρέχουσας διακοπής του διαδικτύου από το καθεστώς, αλλά η ιρανική κρατική τηλεόραση έχει αναφερθεί στον Μοτζτάμπα ως «Jaanbaz του Ραμαζανιού» – που σημαίνει «τραυματισμένος βετεράνος πολέμου».

Ενώ ο νέος Ανώτατος Ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί εδώ και εβδομάδες, το Ιράν διοικείται από περιφερειακούς διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν διαταγές να πολεμούν επ’ αόριστον, ακόμη και χωρίς ηγέτη.