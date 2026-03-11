Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, επιβεβαίωσε ο πρέσβης της Τεχεράνης στην Κύπρο.

Σε μια συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα της πρεσβείας του στη Λευκωσία, ο Alireza Salarian ανέλυσε λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο 56χρονος Khamenei, λέγοντας ότι ήταν τυχερός που επέζησε από την επίθεση, η οποία ισοπέδωσε την κατοικία του εκλιπόντος αγιατολάχ .

«Ήταν κι αυτός εκεί και τραυματίστηκε σε αυτόν τον βομβαρδισμό, αλλά δεν το έχω δει να λέγεται στις ξένες ειδήσεις», είπε στον Guardian. «Έχω ακούσει ότι τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στο μπράτσο… Νομίζω ότι είναι στο νοσοκομείο επειδή είναι τραυματισμένος».

Εξηγώντας γιατί ο κληρικός δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι νιώθει άνετα [υπό οποιεσδήποτε συνθήκες] να εκφωνήσει μια ομιλία».

