Τρεις ημέρες μετά την ανακήρυξή του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ούτε έχει εκδώσει κάποια γραπτή δήλωση. Η διαδοχή του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον εντός και εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ένας από τους λόγους της σιωπής του είναι ο φόβος ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να αποκαλύψει το σημείο όπου βρίσκεται και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ο Χαμενεΐ, 56 ετών, τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα της κοινής επίθεσης από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που επηρεάζει την τρέχουσα δημόσια παρουσία του.

Αναφορές για τραυματισμό και επιβεβαίωση από ισραηλινές πηγές

Δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ εκτιμούν πως ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια στις 28 Φεβρουαρίου, πριν ακόμη επιλεγεί ως νέος ανώτατος ηγέτης. Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι τα συμπεράσματα αυτά βασίστηκαν σε συγκεντρωμένα στοιχεία και δορυφορικές εικόνες.

Το ακριβές εύρος των τραυμάτων του παραμένει ασαφές. Ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο κέντρο της Τεχεράνης την ίδια ημέρα. Στην ίδια επίθεση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα, η σύζυγος και ένας γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς και αρκετοί ανώτατοι αξιωματούχοι του ιρανικού υπουργείου Άμυνας.

Εσωτερικές ενδείξεις και δηλώσεις αξιωματούχων

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως η ιρανική τηλεόραση και το πρακτορείο IRNA, αναφέρθηκαν στον νέο ηγέτη ως «τραυματία πολέμου». Παράλληλα, ανακοίνωση της φιλανθρωπικής οργάνωσης Komiteh Emdad τον χαρακτήρισε «janbaz jang», δηλαδή «βετεράνο τραυματία πολέμου» στα περσικά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων προς τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγχαεΐ, σχετικά με το αν ο Χαμενεΐ έχει αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, εκείνος απάντησε αινιγματικά: «Αυτοί που έπρεπε να λάβουν το μήνυμα, το έλαβαν».

Η σκιά του Χαμενεΐ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει ένα αινιγματικό πρόσωπο, με ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις. Τα ιρανικά ΜΜΕ διένειμαν ένα σύντομο βίντεο με φωτογραφίες του και συνοπτικό βιογραφικό. Την Παρασκευή, όταν έγινε γνωστό ότι ήταν επικρατέστερος για τη διαδοχή, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν νέα επίθεση με βόμβες διάτρησης καταφυγίων στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη στην Τεχεράνη, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο στόχος των επιθέσεων ήταν ο ίδιος ο Χαμενεΐ, ο οποίος όμως δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι κάθε διάδοχος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ αποτελεί πιθανό στόχο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, ανέφερε πως δεν είναι ικανοποιημένος με την ανάδειξη του νέου ηγέτη, χωρίς να σχολιάσει εάν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν ενέργειες εναντίον του.

Το νέο πρόσωπο του Ιράν

Παρότι ο νέος ανώτατος ηγέτης παραμένει εκτός δημόσιας θέας, η εικόνα του δεσπόζει ήδη σε πανό και τοιχογραφίες στην Τεχεράνη, όπου απεικονίζεται να παραλαμβάνει τη σημαία του Ιράν από τον πατέρα του. Ο Χαμενεΐ, με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, υπήρξε για χρόνια παράγοντας επιρροής στα ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικής πολιτικής από το γραφείο του πατέρα του.

Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία για την προσωπικότητα και τις προθέσεις του είναι περιορισμένα, θεωρείται ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη σκληροπυρηνική πτέρυγα. Στο εσωτερικό του Ιράν, υποστηρικτές του οργανώνουν τελετές «όρκου πίστης», κρατώντας σημαίες και πορτρέτα του στις πλατείες των πόλεων.