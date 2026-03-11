Ο στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «Σατανά» και προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα οδηγήσει στην καταστροφή του Ισραήλ.

«Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος (στην ιστορία) των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γιάχια Ραχίμ Σαφαβί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, προσθέτοντας πως είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».

Ο Σαφαβί, κορυφαίος στρατιωτικός αξιωματούχος και σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, τόνισε ότι η συνύπαρξη Ιράν και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή είναι αδύνατη. «Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα εξ αυτών μπορεί μόνο να παραμείνει. Αυτό που θα παραμείνει είναι το Ιράν και αυτό που θα καταστραφεί είναι το σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε χαρακτηριστικά.