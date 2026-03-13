Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε έντονη αντίθεση στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου ούτε στην ειρήνη στην Ουκρανία.

«Η μονομερής χαλάρωση των κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ θα προσφέρει στη Ρωσία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο. Αυτό βεβαίως δεν βοηθάει (να επιτευχθεί) ειρήνη» δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.