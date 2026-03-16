Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σήμερα κοντά ή και πάνω από τα εκατό δολάρια το βαρέλι, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Περί τις 02:15 (ώρα Ελλάδας), με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI, της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατέγραφε άνοδο 0,11%, φτάνοντας τα 98,82 δολάρια. Την ίδια ώρα, το Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχυόταν κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη συγκρατημένη αυτή άνοδο, οι τιμές δεν εμφανίζουν πλέον τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών. Το αργό πετρέλαιο είχε εκτοξευθεί μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης, με το WTI να σημειώνει αύξηση σχεδόν 50% μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές, παραμένει σχεδόν πλήρως κλειστό. Το Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές, δεν κρύβει την πρόθεσή του να ασκήσει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην παγκόσμια οικονομία μέσω της στρατηγικής αυτής οδού.