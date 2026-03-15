«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και όσο περισσότερο διαρκέσουν οι αναταραχές (στις αγορές) τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία» προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, σχολιάζοντας την κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Ενώ έχουμε αντιμετωπίσει αναταραχές στο παρελθόν, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής» προσέθεσε.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορούσε τα Στενά του Ορμούζ. Οι αποστολές πετρελαίου είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό από τη ναυτική αυτή οδό, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται καθημερινά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα επέτρεπαν την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχίζονταν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η κρίση δεν είχε πλήξει μόνο τη ναυτιλία και την ενέργεια αλλά απειλούσε επίσης με σημαντικές επιπτώσεις τις αερομεταφορές, τη γεωργία, τις αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλους κλάδους, είχε αναφέρει ο ισχυρός άνδρας της πανίσχυρης κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Νάσερ σημείωσε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και ότι η κρίση θα οδηγήσει σε μειώσεις τους με ακόμα ταχύτερο ρυθμό, προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να επαναληφθεί η μεταφορά ενέργειας από τα Στενά του Ορμούζ. «Δυστυχώς, για τις παγκόσμιες αγορές, το μεγαλύτερο μέρος της πλεονάζουσας παραγωγικότητας βρίσκεται σε αυτή την περιοχή» δήλωσε ο Νάσερ.

Η Aramco είχε σταματήσει να εξάγει πετρέλαιο από τον Κόλπο, καθώς τα τάνκερ δεν μπορούσαν να φορτώσουν φορτία εκεί λόγω του πολέμου. Αλλά η εταιρεία, η οποία δεν αποκαλύπτει την ακριβή παραγωγή της αργού πετρελαίου, κάλυπτε την πλειονότητα των αναγκών των πελατών της, είπε ο ίδιος, εν μέρει αξιοποιώντας παγκόσμια αποθέματα.

Μικρή πυρκαγιά από επίθεση την περασμένη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ras Tanura της Aramco, το μεγαλύτερο στην εγχώρια αγορά, είχε σβηστεί γρήγορα και είχε τεθεί υπό έλεγχο, επισήμανε επίσης ο Νάσερ, προσθέτοντας ότι το διυλιστήριο βρίσκεται σε διαδικασία επανεκκίνησης λειτουργίας.