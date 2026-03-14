Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για τον σχεδιασμό και τις προοπτικές της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Δεν φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να υπάρχει κάποιο λογικό σχέδιο ολοκλήρωσης της σύγκρουσης και κατάληξης σε κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος Τραμπ ομιλεί για αλλαγή καθεστώτος που φαίνεται να πιστεύει πως θα επέλθει από μια εξέγερση των μαζών εναντίον της θρησκευτικής καταπιεστικής ηγεσίας. Αυτό όμως είναι ελάχιστα εφικτό δίχως ένοπλες δυνάμεις στο έδαφος, έτοιμες να αναμετρηθούν με τους φανατικούς και αποφασισμένους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται αν αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς δίχως διαμορφωμένη διάδοχη πολιτική κατάσταση. Αν επικρατήσει το χάος, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις τύπου Λιβύης. Κάτι που θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μια χώρα άνω των 80 εκατομμυρίων κατοίκων, με τεράστιους ενεργειακούς πόρους και άγνωστες απόλυτες στρατιωτικές υποδομές.

Ο εμφύλιος είναι πιθανός, αν και διαμελισμός της χώρας εξαιτίας συγκρούσεων εθνοτήτων είναι αμφίβολος λόγω της τεράστιας πλειοψηφίας του περσικού σιιτικού πληθυσμού.

Ενδεχόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ σε μακροχρόνιο συγκρουσιακό τέλμα θα οδηγήσει σε ένταση στο εσωτερικό της Αμερικής, με δυσάρεστες επιπτώσεις στις επερχόμενες βουλευτικές και γερουσιαστικές εκλογές. Κάτι τέτοιο θα φέρει σε δύσκολη θέση την ηγεσία Τραμπ, με πιθανό αποτέλεσμα την αμερικανική υπαναχώρηση στο Ιράν και τη μεγαλύτερη ανάμειξη Ρωσίας ή Κίνας – ή και των δύο. Οι επιπτώσεις, κυρίως οικονομικές, θα είναι τραγικές για την Ευρώπη.

Αν πάλι η επίθεση έγινε εν γνώσει της Ρωσίας, ανεξάρτητα από δηλώσεις και καταγγελίες, τότε ο σχεδιασμός είναι ρεαλιστικότερος. Οι πρόσφατες προσεγγίσεις Ουάσιγκτον – Κρεμλίνου κάτι τέτοιο μάλλον υποδηλώνουν.

Θα ελεγχθεί τότε η κατάσταση στο έδαφος, ΗΠΑ και Ρωσία θα ευνοηθούν οικονομικά λόγω εξαγωγών ενέργειας, η Κίνα θα συναντήσει δυσκολίες, το ΝΑΤΟ θα κλονιστεί, αλλά η Ουάσιγκτον θα αποδείξει πως ελέγχει την κατάσταση και είναι το αφεντικό, ο Τραμπ θα θριαμβολογήσει, θα λυθεί ευκολότερα το Ουκρανικό και το Ισραήλ θα εξασφαλίσει την πιο μακροχρόνια ασφάλειά του. Χαμένη θα είναι βέβαια και πάλι η Ευρώπη, ενώ η Ρωσία θα βγει από την απομόνωση…