Με μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για να συζητηθούν «προτάσεις στο τραπέζι» για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να επιστρέψει στο γεωπολιτικό παιχνίδι της Μέσης Ανατολής. Θα μπορούσε να μοιάζει με άσκηση ισορροπίας – αφενός να μη δυσαρεστήσει τους ιρανούς συμμάχους του και αφετέρου να μην υπονομεύσει τον επισφαλή διάλογο με τον Λευκό Οίκο ή να βλάψεις τις σχέσεις της Μόσχας με τις μοναρχίες του Κόλπου.

Τη Δευτέρα, όταν ο Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, του παρουσίασε «διάφορες ιδέες για ένα γρήγορο πολιτικό και διπλωματικό τέλος στην ιρανική σύγκρουση». Εκείνο όμως που ήθελε να μάθει ο Τραμπ είναι αν αληθεύει το δημοσίευμα της «Washington Post» ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ – και θα μπορούσε να εξηγήσει την ευστοχία των ιρανικών χτυπημάτων σε αντίθεση με παλαιότερα χτυπήματα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε χθες πως ο πρόεδρος Πούτιν διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Μόσχα δίνει τέτοιες πληροφορίες στους Ιρανούς. Ο Τραμπ υποβάθμισε την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι «ακόμα κι αν οι Ιρανοί λάμβαναν πληροφορίες, δεν θα τους βοηθούσαν ιδιαίτερα». Οι αποκαλύψεις του CNN ότι η Μόσχα παρέχει στο Ιράν τακτικές επιθέσεων με drones για να πλήττει στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή (βάσει της ρωσικής εμπειρίας στην Ουκρανία) δεν συζητήθηκαν.

Μια ημέρα μετά τη συνομιλία Τραμπ – Πούτιν, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τηλεφώνησε πρώτα στον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί και στη συνέχεια ο Πούτιν μίλησε με τον ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, ζητώντας «ταχεία αποκλιμάκωση» της σύγκρουσης και «επίλυσή της με πολιτικά μέσα».

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Κρεμλίνο σχολίασαν περαιτέρω το περιεχόμενο των ρωσικών προτάσεων. «Ο πρόεδρος Πούτιν έχει προτείνει αρκετές επιλογές για τη διαμεσολάβησή μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση των εντάσεων. Πολλές από αυτές τις προτάσεις βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι» σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ο Πούτιν «θέλει να βοηθήσει» στην ιρανική σύγκρουση, προσθέτοντας ότι ο ηγέτης του Κρεμλίνου «θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμος αν τελείωνε τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας».

Ελλείψει λεπτομερειών, οι αναλυτές έχουν διατυπώσει διάφορες υποθέσεις: ότι η Ρωσία έχει προσπαθήσει να πείσει την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κάνουν το ίδιο ή ότι έχει επανειλημμένα προσφέρει την απόσυρση του ιρανικού ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα έχει προμηθεύσει την Τεχεράνη με όπλα για την καταστολή διαδηλώσεων, αλλά, σύμφωνα με τη «Repubblica» δεν παρέδωσε ποτέ τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας ή τα μαχητικά αεροσκάφη που ζητεί επίμονα το Ιράν. «Ολοι έχουν υπερεκτιμήσει την αμυντική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Ή ίσως έχουν παρεξηγήσει το γεγονός ότι μπορείς να προμηθεύσεις όπλα σε μια χώρα χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να πολεμήσεις για αυτό» παρατήρησε η Νικόλ Γκρατζέφσκι του Sciences Po. Η συμφωνία «ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας» που υπεγράφη πριν από έναν χρόνο από τον Πούτιν και τον Πεζεσκιάν δεν προβλέπει αμοιβαία άμυνα. «Η μόνη δέσμευση είναι να μην τάσσεται κανείς με το μέρος του εχθρού σε περίπτωση πολέμου». Και αυτή είναι η μόνη δέσμευση που μπορεί να αναλάβει η Ρωσία.