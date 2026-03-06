Εργα αποθήκευσης που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών και θα συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας αφορά η σύμπραξη του Ομίλου ΔΕΗ και της METLEN Energy & Metals για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.50 0MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, η οποία ανακοινώθηκε χθες.

Ειδικότερα, οι δύο όμιλοι υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο (Joint Venture Agreement – JVA) για τη σύσταση κοινής εταιρείας στην οποία κάθε μέρος θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Σκοπός του joint venture είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης BESS έως 1.500 MW/3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, εκ των οποίων τα 1.000 MW αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Για την κατασκευή των σταθμών αποθήκευσης θα χρησιμοποιηθούν δίωρες υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

ΔΕΗ και METLEN συμπράττουν συνεισφέροντας τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση της ενέργειας. Ο Ομιλος ΔΕΗ με την παρουσία του στις τρεις χώρες διασφαλίζει την ταχύτατη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, ενώ η METLEN με τη μακροχρόνια εμπειρία και αξιόπιστη τεχνογνωσία εξασφαλίζει την έγκαιρη και άρτια κατασκευή των έργων.

ΑΠΕ

Οι σταθμοί αποθήκευσης πέραν του ότι υποστηρίζουν τη λειτουργία παρακείμενων φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών αποθηκεύοντας την πλεονάζουσα ενέργεια ώστε να διοχετευτεί στο σύστημα σε ώρες που δεν υπάρχει ήλιος ή αέρας, ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από τη λειτουργία αυτών των σταθμών, αλλά και μελλοντικών σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, βελτιστοποιείται η διαχείριση της παραγωγής των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγιστοποιείται ο βαθμός συνεισφοράς τους και αξιοποιείται στο έπακρο το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Για τον Ομιλο ΔΕΗ, η συμφωνία εξασφαλίζει την υλοποίηση ενός μεγάλου μέρους του στόχου αποθήκευσης ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία και την ταχύτητα της υλοποίησης. Ταυτόχρονα, οι όροι της συμφωνίας διασφαλίζουν την ποιότητα της κατασκευής και την καλή λειτουργία των έργων αποθήκευσης, τα οποία διαθέτουν γεωγραφική διασπορά σε χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται ο Ομιλος και θα βρίσκονται πλησίον έργων ΑΠΕ βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους.

Για τη METLEN, η συνεργασία αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για ισχυρή παρουσία στα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών υποδομών. Η αποθήκευση ενέργειας, όπως προβλέπεται και στο Μεσοπρόθεσμο Business Plan, αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μεγιστοποίηση της αξίας των χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και τη μετάβαση σε ένα σύστημα υψηλής διείσδυσης καθαρής ενέργειας.

Ισχυρή παρουσία

«Η συμφωνία που υπογράψαμε δημιουργεί αξία και για τα δύο μέρη και επεκτείνει την ήδη σημαντική παρουσία του ομίλου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας που ήδη υλοποιούνται θα διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, επιπλέον, την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ηπειρο» ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος. Από την πλευρά του ο chief executive director, renewables, storage & energy transition platform, Νίκος Παπαπέτρου, ανέφερε ότι «συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία και την τεχνογνωσία της METLEN στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών έργων με την ισχυρή παρουσία και το αποτύπωμα της ΔΕΗ στις αγορές της περιοχής, αποδεικνύουμε στην πράξη πως η αποθήκευση ενέργειας είναι καταλύτης για τη μεγιστοποίηση της αξίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των ηλεκτρικών συστημάτων».