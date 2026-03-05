Κυκλοφόρησε ως φήμη. Δεν είναι τρομολαγνεία. Φαίνεται ότι σοβαρολογεί. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια εισέρχεται ξανά σε μια περίοδο αβεβαιότητας, καθώς η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακόψει πλήρως τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να σταματήσει τις αποστολές ρωσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ.

Η ρωσική ηγεσία θεωρεί ότι η παγκόσμια ενεργειακή αγορά μεταβάλλεται ταχύτατα και ότι ανοίγεται ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας προς την Ασία. Μεγάλοι ενεργειακοί καταναλωτές, όπως η Κίνα και η Ινδία, αναζητούν εναγωνίως νέες πηγές φυσικού αερίου, καθώς σημαντικές ποσότητες από τη Μέση Ανατολή έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο λόγω της πολεμικής έντασης. Σε αυτό το περιβάλλον, το Κρεμλίνο φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει το βάρος των εξαγωγών του προς τις ασιατικές αγορές, εγκαταλείποντας σταδιακά την ευρωπαϊκή.

Η δήλωση του Ρώσου προέδρου ότι «εφόσον η Ευρώπη σκοπεύει να σταματήσει τις αγορές ρωσικού αερίου μέσα στους επόμενους μήνες, ίσως έχει νόημα να διακοπεί η προμήθεια ήδη από τώρα» ερμηνεύεται από πολλούς ως ένα σαφές μήνυμα πολιτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει ένα σταδιακό σχέδιο πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027, το οποίο περιλαμβάνει απαγορεύσεις σε νέα συμβόλαια υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και περιορισμούς στις εισαγωγές μέσω αγωγών. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό είχε σχεδιαστεί να εφαρμοστεί με χρονικό ορίζοντα και σταδιακή προσαρμογή της αγοράς, όχι με μια απότομη διακοπή.

Παρά τη σημαντική μείωση των ρωσικών εξαγωγών προς την Ευρώπη μετά το 2022, η ενεργειακή σχέση δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Το 2021 η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 45% των ευρωπαϊκών αναγκών σε φυσικό αέριο. Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει περιοριστεί σημαντικά, ωστόσο εξακολουθεί να ανέρχεται περίπου στο 13% της συνολικής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Η απώλεια ακόμη και αυτού του μειωμένου ποσοστού θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου δέχεται έντονες πιέσεις. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη περιορίσει την πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου που προέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, μια περιοχή από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων ενεργειακών μεταφορών.

Ταυτόχρονα, η ενεργειακή υποδομή που συνέδεε επί δεκαετίες τη Ρωσία με την Ευρώπη έχει αποδυναμωθεί δραματικά. Οι αγωγοί Nord Stream σταμάτησαν να λειτουργούν ήδη από το 2022, ενώ στα τέλη του 2025 τερματίστηκε και η λειτουργία του αγωγού Brotherhood που διέσχιζε την Ουκρανία. Η διακοπή αυτών των βασικών διαδρομών περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα απευθείας μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, παραμένουν ακόμη δύο βασικά κανάλια ενεργειακής σύνδεσης. Το πρώτο είναι ο αγωγός TurkStream, ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω της Μαύρης Θάλασσας προς την Τουρκία και από εκεί προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Ο αγωγός αυτός μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως και αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία για χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το δεύτερο κανάλι είναι οι αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου από ρωσικά τερματικά προς ευρωπαϊκά λιμάνια. Τα φορτία αυτά κατευθύνονται κυρίως προς δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Βέλγιο, που διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία υπερέβησαν σε όγκο τις ποσότητες που φτάνουν μέσω αγωγών.

Ωστόσο, η ενεργειακή εξάρτηση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα της κατανάλωσης προέρχονται από ρωσικές προμήθειες, ενώ στη Σλοβακία το ποσοστό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Αυτή η ανομοιογένεια καθιστά ακόμη πιο περίπλοκη την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης.

Παρά την αυξανόμενη ένταση, οι διεθνείς αγορές φυσικού αερίου δεν έχουν αντιδράσει μέχρι στιγμής με δραματικές αυξήσεις τιμών. Οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι η κρίση μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή και ότι η ευρωπαϊκή ζήτηση θα μειωθεί τους ανοιξιάτικους μήνες λόγω της αύξησης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ενεργειακές αποθήκες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Η διαδικασία αναπλήρωσης των αποθεμάτων ξεκινά συνήθως την άνοιξη και απαιτεί σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα.

Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, μια ενδεχόμενη αιφνιδιαστική διακοπή των ρωσικών προμηθειών θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα ενεργειακής αβεβαιότητας στην Ευρώπη. Η ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών έδειξε πόσο στενά συνδέονται η γεωπολιτική, οι αγορές ενέργειας και η οικονομική σταθερότητα της ηπείρου.

Η απειλή διακοπής του ρωσικού φυσικού αερίου δεν αποτελεί μόνο ενεργειακό ζήτημα. Είναι ταυτόχρονα ένα ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα που υπενθυμίζει ότι ο πόλεμος της ενέργειας μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης δεν έχει ακόμη τελειώσει. Αντίθετα, φαίνεται ότι εισέρχεται σε μια νέα, πιο περίπλοκη φάση, όπου οι ισορροπίες της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας αναδιαμορφώνονται με ταχύτητα.