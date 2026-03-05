Πλήθη γυναικών ντυμένων με μαύρες αμπάγιες και άνδρες που κρατούσαν εθνικές σημαίες, κατέκλυσαν τους δρόμους του Ιράν αργά την Τετάρτη, καθώς θρηνούσαν για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας.

Άλλοι κρατούσαν φωτογραφίες του αείμνηστου Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας ένα κύμα περιφερειακής βίας και σκοτώνοντας εκατοντάδες πολίτες κατά τη διάρκεια πέντε ημερών – μεταξύ αυτών τουλάχιστον 183 παιδιά μόνο στο Ιράν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ειδήσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ.

Le deuil du peuple irakien pour le départ du guide de la nation, le cher Imam Khamenei. Par Dieu, nous ne cesserons le combat jusqu’à la destruction complète du régime sioniste. 🔥🔥🔥🔥🔥#Iran pic.twitter.com/PCUWs6nuZi — Iran Online (@IranOnline_fr) March 5, 2026

Οι πιστοί συμμετείχαν σε προσευχές σε τζαμιά και κεντρικές πλατείες στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ναρμάκ και Πλατεία Ναμπουάτ στα βόρεια της πρωτεύουσας, καθώς και στην κεντρική πόλη Αράκ. Άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επίσης σε πόλεις όπως το Μασχάντ, το Κομ, το Αχβάζ, το Καρατζ, το Ραστ, το Ζαμπολ, το Ισφαχάν και το Αμπαντάν, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

People of Ardebil, northwestern Iran gathered to mourn the martyrdom of Ayatollah Khamenei. pic.twitter.com/WjEc1bjB1G — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 4, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε 40 ημέρες εθνικού πένθους την Κυριακή, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News. Ωστόσο, την Τετάρτη, η επίσημη τελετή πένθους για τον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας αναβλήθηκε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Fars. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει νέο χρονοδιάγραμμα για την τελετή πένθους για τον Χαμενεΐ.

Εν τω μεταξύ, καθώς οι Ιρανοί κληρικοί συζητούν για τον διάδοχο, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απείλησε την Τετάρτη ότι οποιοσδήποτε νέος ηγέτης του Ιράν θα αποτελούσε έναν «αδιάκριτο στόχο για εξόντωση».